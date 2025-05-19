"Разбитое сердце" Северной Америки: на теле Земли есть "шрам" возрастом миллиард лет (фото)

Среднеконтинентальный разлом — гигантская трещина, образовавшаяся на территории, которая сегодня является Средним Западом США возрастом 1,1 миллиарда лет. Он заполнен застывшей магмой и лавой, а потому был прозван учеными «разбитым сердцем» Северной Америки.

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Об этом пишет Live Science.

"Разбитое сердце" Северной Америки — древняя рифтовая долина на Среднем Западе США. Известно, что рифт начался около 1,1 миллиарда лет назад из-за тектонических сил, разрывающих то, что сегодня является североамериканским континентом. Данные указывают на то, что процесс рифтообразования остановился примерно через 100 000 лет после своего начала, но ученые не уверены, почему это так.

Трещина длиной 3000 километров

Известно, что рифтовая долина имеет форму подковы и простирается от Канзаса на север до озера Верхнее и снова на юг до Мичигана. Впрочем, некоторые исследователи также полагают, что разлом может простираться еще дальше на юг.

Геологи подсчитали, что длина разлома когда-то составляла около 3000 километров и именно он создал бассейн шириной сопоставимой с шириной Красного моря. Однако сегодня большая часть структуры погребена под толстым слоем осадка. По сути, по данным Службы национальных парков (NPS), единственные части разлома, которые видны сегодня, находятся около озера Верхнее, где обнажаются огромные блоки базальта и других пород, связанных с трещиной.

Отметим, что базальт — темная, мелкозернистая и плотная порода, образовавшаяся из быстро остывающей лавы. Когда земная кора разрывалась во время процесса рифтообразования, магма поднялась, чтобы заполнить трещину, создав пояс затвердевшей лавы и магмы в долине.

Предполагается, что разлом, вероятно, открылся на территории, которая сегодня представляет собой Средний Запад, так как в этом месте земная кора уже была хрупкой. По мере развития рифта расплавленная порода поднималась и вызывала вулканические извержения, откладывая огромное количество плотного материала, такого как базальт, что заставило рифтовую долину погрузиться в земную кору.

Карта Срединноконтинентального разлома, который открылся 1,1 миллиарда лет назад Фото: U.S. Geological Survey

Причины "впечатляющего провала" неизвестны

Известно, что в какой-то момент рифт и извержения прекратились, а осадок осел поверх вулканического материала. Впрочем, причины этих событий все еще обсуждаются учеными. Исследователи также заметили, что рифтовая долина не перестала тонуть, так как вес осадка протолкнул структуру глубже в земную кору.

Далее последовал период сжатия, в течение которого куски коры по обе стороны рифтовой долины были сплющены вместе. Это вытолкнуло вулканический материал и осадок, обнажив участки рифтовой долины, которые затем были покрыты осадком.

По словам почетного профессора геофизики в Университете Оклахомы и директора Геологической службы Оклахомы Дж. Рэнди Келлера, "разбитое сердце" Северное Америки столь любопытно, так как ученые до сих пор не знают, почему рифтообразование прекратилось через 100 000 лет, но никто не знает, почему.

Геологи изучают этот вопрос уже более десятилетия, и некоторые ученые связывают провал с эпизодом горообразования вдоль атлантического побережья Северной Америки. Однако другие ученые отвергают эту теорию, предполагая, что рифт закончился, когда море между Лаврентией и Амазонией открылось.

Ранее Фокус писал о том, что "первый в истории" сдвиг разлома, зафиксирован камерой: как Земля трещит по швам.