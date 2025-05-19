"Розбите серце" Північної Америки: на тілі Землі є "шрам" віком мільярд років (фото)

Середньоконтинентальний розлом — гігантська тріщина, що утворилася на території, яка сьогодні є Середнім Заходом США віком 1,1 мільярда років. Він заповнений застиглою магмою і лавою, а тому був прозваний вченими "розбитим серцем" Північної Америки.

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Про це пише Live Science.

"Розбите серце" Північної Америки — стародавня рифтова долина на Середньому Заході США. Відомо, що рифт почався близько 1,1 мільярда років тому через тектонічні сили, які розривають те, що сьогодні є північноамериканським континентом. Дані вказують на те, що процес утворення рифту зупинився приблизно через 100 000 років після свого початку, але вчені не впевнені, чому це так.

Тріщина довжиною 3000 кілометрів

Відомо, що рифтова долина має форму підкови й простягається від Канзасу на північ до озера Верхнє і знову на південь до Мічигану. Утім, деякі дослідники також вважають, що розлом може простягатися ще далі на південь.

Геологи підрахували, що довжина розлому колись становила близько 3000 кілометрів і саме він створив басейн завширшки, яку можна порівняти з шириною Червоного моря. Однак сьогодні більша частина структури похована під товстим шаром осаду. По суті, за даними Служби національних парків (NPS), єдині частини розлому, які видно сьогодні, розташовані біля озера Верхнє, де оголюються величезні блоки базальту та інших порід, пов'язаних із тріщиною.

Зазначимо, що базальт — темна, дрібнозерниста і щільна порода, що утворилася з лави, яка швидко остигає. Коли земна кора розривалася під час процесу утворення рифту, магма піднялася, щоб заповнити тріщину, створивши пояс затверділої лави та магми в долині.

Передбачається, що розлом, ймовірно, відкрився на території, яка сьогодні являє собою Середній Захід, оскільки в цьому місці земна кора вже була крихкою. У міру розвитку рифту розплавлена порода підіймалася і викликала вулканічні виверження, відкладаючи величезну кількість щільного матеріалу, такого як базальт, що змусило рифтову долину зануритися в земну кору.

Карта Серединноконтинентального розлому, який відкрився 1,1 мільярда років тому Фото: U.S. Geological Survey

Причини "дивовижного провалу" невідомі

Відомо, що в якийсь момент рифт і виверження припинилися, а осад осів поверх вулканічного матеріалу. Втім, причини цих подій все ще обговорюються вченими. Дослідники також помітили, що рифтова долина не перестала тонути, оскільки вага осаду проштовхнула структуру глибше в земну кору.

Далі пішов період стиснення, протягом якого шматки кори по обидва боки рифтової долини були сплющені разом. Це виштовхнуло вулканічний матеріал і осад, оголивши ділянки рифтової долини, які потім були покриті осадом.

За словами почесного професора геофізики в Університеті Оклахоми й директора Геологічної служби Оклахоми Дж. Ренді Келлера, "розбите серце" Північної Америки настільки цікаве, оскільки вчені досі не знають, чому утворення рифту припинилося через 100 000 років, але ніхто не знає, чому.

Геологи вивчають це питання вже понад десятиліття, і деякі вчені пов'язують провал з епізодом горотворення вздовж атлантичного узбережжя Північної Америки. Однак інші вчені відкидають цю теорію, припускаючи, що рифт закінчився, коли море між Лаврентією та Амазонією відкрилося.

Раніше Фокус писав про те, що "перший в історії" зсув розлому, зафіксований камерою: як Земля тріщить по швах.