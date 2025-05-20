Дерево смрада. Инвазивный вид захватывает Штаты: наводит хаос и очень плохо пахнет

На планете растет невероятное количество видов деревьев, но некоторые из них могут быть весьма удивительны — например, инвазивные деревья, захватывающие США. Исследователи обнаружили, что они наводят хаос в экосистеме и отвратительно пахнут.

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Об этом пишет IFLScience.

Грушевые деревья Каллери (Callery), также известные как грушевые деревья Брэдфорда, являются декоративным видом и растут на территории США чуть более века. Впервые они были импортированы в Северную Америку из Восточной Азии в 1909 году в дендрарий Арнольда Гарвардского университета, а затем повторно завезены в США в 1916 году Министерством сельского хозяйства США в качестве способа борьбы с фитофторозом обыкновенной груши.

Они могут выглядеть красиво, но грушевые деревья Callery являются инвазивным видом в США и могут вызвать хаос в местной экосистеме. Но, возможно, хуже всего, то, что они действительно воняют.

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Инвазивные захватчики

Каждую весну деревья расцветали изящными белыми пятилепестковыми цветами, за что американцы быстро полюбили их. В результате деревья с удовольствием высаживали в пригородах, чтобы украсить районы. Их легкость роста и удивительная устойчивость к болезням и другим проблемам сделали их особенно привлекательными для домашних садоводов.

Однако вид оказался более успешным, чем кто-либо мог предположить.

Очень особенные груши

Груши Каллери — селективно выведенный сорт, который ценился за свой привлекательный внешний вид, быстрый рост и способность процветать в сложных ландшафтах. Изначально вид считался бесплодным, поскольку два дерева груши Каллери не могут размножаться друг с другом. Однако, когда разные сорта высаживаются рядом, они могут перекрестно опыляться и давать плодородные семена. Птицы поедают плоды и разносят семена на большие площади, что позволяет виду быстро распространяться и вытеснять местные растения.

Еще одна проблема заключается в том, что деревья источают невероятно резкий и отвратительный запах. Весеннее цветение этого растения может быть невероятно очаровательным внешне, однако влечет за собой выделение сильного и неприятного аромата. Предполагается, что он привлекает мух.

Исследователи также обнаружили, что деревья структурно слабы: всего через несколько десятилетий ветви дерева могут стать очень хрупкими и склонными к обламыванию. Это может быть особенно опасно во время штормов.

Отметим, что вид считается инвазивным и "вредным" минимум в пяти штатах, а именно:

Алабама;

Делавэр;

Мэриленд;

Миссури;

Северная Каролина.

Продажа, посадка или выращивание груши Callery является незаконным в Огайо, Пенсильвании и Южной Каролине. Другие штаты, включая Миссури, будут предоставлять жителям бесплатные местные деревья, если они вырубят деревья груши Callery на своей территории. В Северной Каролине усилия по уничтожению этого вида известны как программа "Bradford Pear Bounty".

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