Дерево смороду. Інвазивний вид захоплює Штати: наводить хаос і дуже погано пахне

На планеті росте неймовірна кількість видів дерев, але деякі з них можуть бути вельми дивовижними — наприклад, інвазивні дерева, що захоплюють США. Дослідники виявили, що вони наводять хаос в екосистемі та огидно пахнуть.

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Про це пише IFLScience.

Грушеві дерева Каллері (Callery), також відомі як грушеві дерева Бредфорда, є декоративним видом і ростуть на території США трохи більше століття. Вперше їх було імпортовано до Північної Америки зі Східної Азії 1909 року в дендрарій Арнольда Гарвардського університету, а потім повторно завезено до США 1916 року Міністерством сільського господарства США як спосіб боротьби з фітофторозом звичайної груші.

Вони можуть виглядати красиво, але грушеві дерева Callery є інвазивним видом у США і можуть спричинити хаос у місцевій екосистемі. Але, можливо, найгірше те, що вони дійсно смердять.

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Інвазивні загарбники

Щовесни дерева розцвітали витонченими білими п'ятипелюстковими квітами, за що американці швидко полюбили їх. У результаті дерева із задоволенням висаджували в передмістях, щоб прикрасити райони. Їхня легкість росту і дивовижна стійкість до хвороб та інших проблем зробили їх особливо привабливими для домашніх садівників.

Однак вид виявився більш успішним, ніж будь-хто міг припустити.

Дуже особливі груші

Груші Каллері — селективно виведений сорт, який цінувався за свій привабливий зовнішній вигляд, швидкий ріст і здатність процвітати в складних ландшафтах. Спочатку вид вважався безплідним, оскільки два дерева груші Каллері не можуть розмножуватися одне з одним. Однак, коли різні сорти висаджуються поруч, вони можуть перехресно запилюватися і давати родюче насіння. Птахи поїдають плоди й розносять насіння на великі площі, що дає змогу виду швидко поширюватися і витісняти місцеві рослини.

Ще одна проблема полягає в тому, що дерева виділяють неймовірно різкий і огидний запах. Весняне цвітіння цієї рослини може бути неймовірно чарівним зовні, проте тягне за собою виділення сильного і неприємного аромату. Передбачається, що він приваблює мух.

Дослідники також виявили, що дерева структурно слабкі: лише через кілька десятиліть гілки дерева можуть стати дуже крихкими і схильними до обламування. Це може бути особливо небезпечно під час штормів.

Зазначимо, що вид вважається інвазивним і "шкідливим" щонайменше в п'яти штатах, а саме:

Алабама;

Делавер;

Мериленд;

Міссурі;

Північна Кароліна.

Продаж, посадка або вирощування груші Callery є незаконним в Огайо, Пенсільванії та Південній Кароліні. Інші штати, включно з Міссурі, надаватимуть жителям безкоштовні місцеві дерева, якщо вони вирубають дерева груші Callery на своїй території. У Північній Кароліні зусилля зі знищення цього виду відомі як програма "Bradford Pear Bounty".

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