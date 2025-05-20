"Серферы" с невероятной ловкостью: полярники поделились видео самых быстрых в воде птиц (видео)

Украинские полярники поделились видео, где трое субантарктических пингвинов, которые стремительно мчатся по льду, скользя на животах со скоростью настоящих серферов.

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Этим роликом в Facebook ученые развеивают мифы о медлительности и неуклюжести пингвинов.

"! Это видео для тех, кто еще сомневается, что пингвины удивительно быстрые создания и их не надо переворачивать", — говорится в заметке.

Несмотря на свою забавную походку на суше, в воде эти пернатые поражают невероятной ловкостью. Во время плавания пингвины могут развивать скорость до 36 км/ч, что делает их одними из самых быстрых морских птиц.

Скользя на животе по снегу, пингвины способны двигаться со скоростью 3-6 км/ч, рассказали ученые. На суше эти птицы часто кажутся неуклюжими, поскольку они просто экономят энергию.

"Но у этой троицы, видимо, были чрезвычайно важные дела. То ли криль снова по скидкам, то ли с соседнего острова фуру камней подвезли?", — спросили украинские полярники.

Отметим, что крылья пингвинов могут показаться лишь декоративными, однако на самом деле они имеют ключевое значение в эволюции морских птиц. Недавно найденная небольшая окаменелость ископаемого вида пингвинов помогла заполнить пробел между вымершими видами и современными пингвинами.

Напомним, что недавно впервые в истории ученые смогли взглянуть на мир глазами пингвинов. Эта работа сможет помочь отслеживать, сколько добычи необходимо съесть морским птицам, где они находят рыбу и сколько энергии морские птицы тратят на то, чтобы подобраться к добыче