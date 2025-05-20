"Серфери" з неймовірною спритністю: полярники поділились відео найшвидших у воді птахів (відео)

Українські полярники поділились відео, де троє субантарктичних пінгвінів, які стрімко мчать по кризі, ковзаючи на животах зі швидкістю справжніх серферів.

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Цим роликом у Facebook науковці розвіюють міфи про повільність і незграбність пінгвінів.

"!Це відео для тих, хто ще сумнівається, що пінгвіни напрочуд прудкі створіння і їх не треба перевертати", — йдеться у дописі.

Попри свою кумедну ходу на суші, у воді ці пернаті вражають неймовірною спритністю. Під час плавання пінгвіни можуть розвивати швидкість до 36 км/год, що робить їх одними з найшвидших морських птахів.

Ковзаючи на животі по снігу, пінгвіни здатні рухатися зі швидкістю 3–6 км/год, розповіли науковці. На суші ці птахи часто здаються незграбами, оскільки вони просто заощаджують енергію.

"Але в цієї трійці, мабуть, були надзвичайно важливі справи. Чи то криль знову по знижках, чи з сусіднього острова фуру камінців підвезли?", — запитали українські полярники.

Зазначимо, що крила пінгвінів можуть здатися лише декоративними, проте насправді вони мають ключове значення в еволюції морських птахів. Нещодавно знайдена невелика скам’янілість викопного виду пінгвінів допомогла заповнити прогалину між вимерлими видами та сучасними пінгвінами.

Нагадаємо, що нещодавно вперше в історії науковці змогли поглянути на світ очима пінгвінів. Ця робота зможе допомогти відстежувати, скільки здобичі необхідно з'їсти морським птахам, де вони знаходять рибу і скільки енергії морські птахи витрачають на те, щоб підібратися до здобичі