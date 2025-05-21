Что-то уничтожает тропические леса с рекордной скоростью: Земля вновь в шаге от катастрофы

Новый спутниковый анализ показывает, что тропические леса планеты, которые являются важным буфером против изменения климата, в прошлом году исчезали быстрее, чем когда-либо за всю историю наблюдений.

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Об этом пишет BBC.

Исследователи годами предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой, в результате которого мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи. Мировой океан и земные леса, по сути, являются наибольшими хранителями углерода на Земле, чем помогают сдерживать глобальное потепление планеты. Но теперь ученые обнаружили, что тропические леса исчезают быстрее, чем мы могли бы предположить.

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Сколько тропических лесов потеряла Земля

Новый спутниковый анализ, проведенный учеными из лаборатории GLAD в Университете Мэриленда, показывает, что тропические леса мира, являющиеся важным буфером против изменения климата, в прошлом году исчезали быстрее, чем когда-либо ранее в прошлом. Результаты указывают на то, что 67 000 квадратных километров нетронутых ранее, старых лесов были потеряны в 2024 году. Для сравнения, такая скорость потери эквивалентна потере 18 футбольных полей в минуту.

По словам автора исследования, профессора Мэтью Хансена, основной причиной потери тропических лесов стали пожары, впервые за всю историю наблюдений превзошедшие расчистку земель от сельскохозяйственных угодий. В то же время Амазонка сегодня переживает особенно тяжелые времена из-за рекордной засухи, а в лесах Юго-Восточной Азии зафиксировали потерю лесов.

Леса относятся к территориям с минимальной плотностью древесного покрова 30% Фото: University of Maryland

Крупнейшее хранилище углерода

Влажные тропические леса хранят сотни миллиардов тонн углерода в почве и стволах деревьев. Однако это также поднимает вопросы об их устойчивости на потеплевшей планете. Многие исследователи обеспокоены тем, что некоторые леса, в том числе и часть Амазонки, сегодня приближаются к "критической точке", после которой они могут прийти в необратимый упадок.

По словам профессора Хансена, идея "критической точки", вероятно, более верна, чем считалось ранее. Профессор также охарактеризовал новые результаты анализа как "пугающие" и предупредил о возможной "саванизации" тропических лесов, когда старые тропические леса отмирают и навсегда превращаются в саванну. Ученый признает, что это все еще остается теорией, однако с каждым днем она становится все более правдоподобной.

Леса относятся к территориям с минимальной плотностью древесного покрова 30% Фото: University of Maryland

Амазонка вымирает

Другое исследование, опубликованное на прошлой неделе, пришло к схожим результатам: ученые предупредили о возможном значительном вымирании Амазонки, если глобальное потепление превысит международный целевой показатель в 1,5°C.

Такое развитие событий не просто поставит под угрозу яркое разнообразие диких животных, живущих в этих самых биоразнообразных местах обитания, но будет иметь серьезные последствия для глобального климата.

До недавнего времени Амазонка оказывала человечеству услугу, поглощая больше углекислого газа, нагревающего планету, чем выделяла. Но сжигание этих лесов выбрасывает огромное количество CO2, что усиливает потепление, а не ограничивает его.

Леса относятся к территориям с минимальной плотностью древесного покрова 30% Фото: University of Maryland

Почему исчезают леса Амазонки

В 2023-2024 годах Амазония пережила самую сильную засуху за всю историю наблюдений, вызванную изменением климата и естественным потеплением Эль-Ниньо. Многие пожары, увы, были созданы намерено, чтобы расчистить земли для сельского хозяйства. В то же время засуха создала идеальные условия для распространения пожаров из-под контроля, причем сильнее всего пострадали Бразилия и Боливия.

По словам другого соавтора исследования, Рода Тейлора из Института мировых ресурсов, сегодня человечество находится на новом этапе, когда не только расчистка земель под сельское хозяйство является основным фактором. Теперь у планеты есть новый усиливающий эффект, который является реальным циклом обратной связи изменения климата, где пожары просто намного интенсивнее и гораздо более свирепы, чем когда-либо.

В общей сложности, рекордная потеря старых (первичных) тропических лесов мира высвободила 3,1 миллиарда тонн газов, вызывающих потепление планеты, подсчитали исследователи. Для сравнения, это примерно столько же, сколько выбросы Европейского союза.

Ранее Фокус писал о том, что врожденные способности Земли утеряны: растения и леса разучились поглощать и хранить углерод.