Щось знищує тропічні ліси з рекордною швидкістю: Земля знову за крок до катастрофи

Новий супутниковий аналіз показує, що тропічні ліси планети, які є важливим буфером проти зміни клімату, минулого року зникали швидше, ніж будь-коли за всю історію спостережень.

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Про це пише BBC.

Дослідники роками попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою, внаслідок якої світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи. Світовий океан і земні ліси, по суті, є найбільшими зберігачами вуглецю на Землі, чим допомагають стримувати глобальне потепління планети. Але тепер учені виявили, що тропічні ліси зникають швидше, ніж ми могли б припустити.

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Скільки тропічних лісів втратила Земля

Новий супутниковий аналіз, проведений вченими з лабораторії GLAD в Університеті Мериленда, показує, що тропічні ліси світу, які є важливим буфером проти зміни клімату, минулого року зникали швидше, ніж будь-коли раніше в минулому. Результати вказують на те, що 67 000 квадратних кілометрів незайманих раніше, старих лісів було втрачено у 2024 році. Для порівняння, така швидкість втрати еквівалентна втраті 18 футбольних полів за хвилину.

За словами автора дослідження, професора Метью Хансена, основною причиною втрати тропічних лісів стали пожежі, які вперше за всю історію спостережень перевершили розчищення земель від сільськогосподарських угідь. Водночас Амазонка сьогодні переживає особливо важкі часи через рекордну посуху, а в лісах Південно-Східної Азії зафіксували втрату лісів.

Ліси належать до територій з мінімальною щільністю деревного покриву 30%. Фото: University of Maryland

Найбільше сховище вуглецю

Вологі тропічні ліси зберігають сотні мільярдів тонн вуглецю в ґрунті та стовбурах дерев. Однак це також порушує питання про їхню стійкість на планеті, що потеплішала. Багато дослідників стурбовані тим, що деякі ліси, зокрема й частина Амазонки, сьогодні наближаються до "критичної точки", після якої вони можуть занепасти.

За словами професора Хансена, ідея "критичної точки", ймовірно, є більш правильною, ніж вважалося раніше. Професор також схарактеризував нові результати аналізу як "страхітливі" і попередив про можливу "саванізацію" тропічних лісів, коли старі тропічні ліси відмирають і назавжди перетворюються на савану. Науковець визнає, що це все ще залишається теорією, проте з кожним днем вона стає дедалі правдоподібнішою.

Ліси належать до територій з мінімальною щільністю деревного покриву 30%. Фото: University of Maryland

Амазонка вимирає

Інше дослідження, опубліковане минулого тижня, дійшло схожих результатів: учені попередили про можливе значне вимирання Амазонки, якщо глобальне потепління перевищить міжнародний цільовий показник у 1,5°C.

Такий розвиток подій не просто поставить під загрозу яскраве розмаїття диких тварин, що мешкають у цих самих біорізноманітних місцях проживання, але матиме серйозні наслідки для глобального клімату.

До недавнього часу Амазонка надавала людству послугу, поглинаючи більше вуглекислого газу, що нагріває планету, ніж виділяла. Але спалювання цих лісів викидає величезну кількість CO2, що посилює потепління, а не обмежує його.

Ліси належать до територій з мінімальною щільністю деревного покриву 30%. Фото: University of Maryland

Чому зникають ліси Амазонки

У 2023-2024 роках Амазонія пережила найсильнішу посуху за всю історію спостережень, спричинену зміною клімату і природним потеплінням Ель-Ніньйо. Багато пожеж, на жаль, були створені навмисно, щоб розчистити землі для сільського господарства. Водночас посуха створила ідеальні умови для поширення пожеж з-під контролю, причому найсильніше постраждали Бразилія і Болівія.

За словами іншого співавтора дослідження, Рода Тейлора з Інституту світових ресурсів, сьогодні людство перебуває на новому етапі, коли не тільки розчищення земель під сільське господарство є основним фактором. Тепер у планети є новий підсилювальний ефект, який є реальним циклом зворотного зв'язку зміни клімату, де пожежі просто набагато інтенсивніші та набагато лютіші, ніж будь-коли.

Загалом рекордна втрата старих (первинних) тропічних лісів світу вивільнила 3,1 мільярда тонн газів, що викликають потепління планети, підрахували дослідники. Для порівняння, це приблизно стільки ж, скільки викиди Європейського союзу.

Раніше Фокус писав про те, що вроджені здібності Землі загублені: рослини й ліси розучилися поглинати та зберігати вуглець.