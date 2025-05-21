Тревожного подъема океана не избежать: это произойдет несмотря на скорость потепления Земли

Ученые давно предупреждают, что повышение уровня моря станет серьезным испытанием для человечества на устойчивость во второй половине 21 века и далее, даже если людям удастся сдержать глобальное потепление на уровне 1,5°C.

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Об этом пишет Science Alert.

Данные указывают на то, что темпы повышения уровня мирового океана удвоились за три десятилетия, и при нынешних тенденциях уже к концу столетия они снова удвоятся примерно на один сантиметр в год.

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Тревожного подъема океана не избежать

По словам ведущего автора исследования профессора Криса Стоукса из Даремского университета в Англии, ограничение глобального потепления до 1,5 °C стало бы крупным достижением и позволило бы избежать многих ужасных последствий для климата. Однако даже если эта цель будет достигнута, повышение Мирового океана, вероятно, ускорится до темпов, к которым будет очень трудно адаптироваться.

Ученые уверяют, что без защитных мер, таких как морские стены, дополнительные повышения уровня моря на 20 сантиметров уже к 2050 году приведет к ежегодному ущербу от наводнений в размере около 1 триллиона долларов в 136 крупнейших прибрежных городах земного шара.

Исследования также показывают, что около 230 миллионов человек живут на суше в пределах одного метра от уровня моря, и более миллиарда проживают в пределах 10 метров. Повышение уровня моря примерно в равной степени обусловлено распадом ледяных щитов и горных ледников, а также расширением нагревающихся океанов, поглощающих более 90% избыточного тепла из-за изменения климата.

Данные также указывают на то, что в среднем за 20 лет температура поверхности планеты в настоящее время на 1,2 °C выше доиндустриального уровня — этого уже достаточно, чтобы уровень мирового океана поднялся на несколько метров в течение следующих столетий. Что еще тревожнее, ученые полагают, что мир сегодня находится на пути к повышению температуры на 2,7 °C выше этого ориентира.

Переломные моменты для Земли

В новом исследовании ученые сосредоточились на растущем вкладе ледяных щитов в повышение уровня моря. Еще в 2021 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата спрогнозировала повышение уровня моря на 4-80 сантиметров уже к 2100 году в зависимости от того, насколько быстро человечество сократит выбросы парниковых газов, но исключила ледяные щиты из своих расчетов из-за неопределенности.

Увы, за последние четыре года картина стала тревожно более ясной. По словам профессора Стоукса, человечество, вероятно, движется к более высоким показателям в этом диапазоне. В новом исследовании команда рассмотрела три группы доказательств, начав с того, что было замечено и измерено на сегодняшний день.

Спутниковые данные показали, что ледяные щиты с достаточным количеством замерзшей воды, чтобы поднять уровень мирового океана примерно на 65 метров, гораздо более чувствительны к изменению климата, чем ранее предполагалось.

В настоящее время количество льда, тающего и попадающего в океан из Гренландии и Западной Антарктиды, в настоящее время в среднем составляет около 400 миллиардов тонн в год, увеличилось за последние три десятилетия в четыре раза. Оценки того, насколько сильное глобальное потепление должно подтолкнуть сокращающиеся ледяные щиты к точке невозврата, известной как точки невозврата, также изменились.

По словам профессора Стоукса, ранее предполагалось, что Гренландия будет в порядке, пока мир не потеплеет на 3°C, но теперь ученые обнаружили, что точки невозврата для Гренландии и Западной Антарктиды находятся на отметке в 1,5°C.

Ученые также рассмотрели новые доказательства из трех последних периодов в истории Земли с сопоставимыми температурами и уровнями CO2 в атмосфере, основного фактора глобального потепления. Команда пришла к выводу, что для замедления подъема уровня океана из-за ледяных щитов, человечеству придется снизить существующую температуру.

Команда также рассмотрела последние прогнозы того, как ледяные щиты планеты будут вести себя в будущем. Данные указывают на то, что среднюю температуры планеты придется снизить на уровень около +1°C в сравнении с доиндустриальным.

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