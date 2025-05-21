Тривожного підйому океану не уникнути: це станеться попри швидкість потепління Землі

Вчені давно попереджають, що підвищення рівня моря стане серйозним випробуванням для людства на стійкість у другій половині 21 століття і далі, навіть якщо людям вдасться стримати глобальне потепління на рівні 1,5°C.

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Про це пише Science Alert.

Дані вказують на те, що темпи підвищення рівня світового океану подвоїлися за три десятиліття, і за нинішніх тенденцій уже до кінця століття вони знову подвояться приблизно на один сантиметр на рік.

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Тривожного підйому океану не уникнути

За словами провідного автора дослідження професора Кріса Стоукса з Даремського університету в Англії, обмеження глобального потепління до 1,5 °C стало б великим досягненням і дало б змогу уникнути багатьох жахливих наслідків для клімату. Однак навіть якщо ця мета буде досягнута, підвищення Світового океану, ймовірно, прискориться до темпів, до яких буде дуже важко адаптуватися.

Вчені запевняють, що без захисних заходів, таких як морські стіни, додаткові підвищення рівня моря на 20 сантиметрів уже до 2050 року призведе до щорічного збитку від повеней у розмірі близько 1 трильйона доларів у 136 найбільших прибережних містах земної кулі.

Дослідження також показують, що близько 230 мільйонів людей живуть на суші в межах одного метра від рівня моря, і понад мільярд проживають у межах 10 метрів. Підвищення рівня моря приблизно однаковою мірою зумовлене розпадом крижаних щитів і гірських льодовиків, а також розширенням океанів, що нагріваються, які поглинають понад 90% надлишкового тепла через зміну клімату.

Дані також вказують на те, що в середньому за 20 років температура поверхні планети наразі на 1,2 °C вища за доіндустріальний рівень — цього вже достатньо, щоб рівень світового океану піднявся на кілька метрів протягом наступних століть. Що ще тривожніше, вчені вважають, що світ сьогодні перебуває на шляху до підвищення температури на 2,7 °C вище за цей орієнтир.

Переломні моменти для Землі

У новому дослідженні вчені зосередилися на внеску крижаних щитів у підвищення рівня моря, що зростає. Ще 2021 року Міжурядова група експертів зі зміни клімату спрогнозувала підвищення рівня моря на 4-80 сантиметрів уже до 2100 року залежно від того, наскільки швидко людство скоротить викиди парникових газів, але виключила крижані щити зі своїх розрахунків через невизначеність.

На жаль, за останні чотири роки картина стала тривожно яснішою. За словами професора Стоукса, людство, ймовірно, рухається до вищих показників у цьому діапазоні. У новому дослідженні команда розглянула три групи доказів, почавши з того, що було помічено і виміряно сьогодні.

Супутникові дані показали, що крижані щити з достатньою кількістю замерзлої води, щоб підняти рівень світового океану приблизно на 65 метрів, набагато чутливіші до зміни клімату, ніж раніше передбачалося.

Наразі кількість льоду, що тане і потрапляє в океан із Гренландії та Західної Антарктиди, наразі в середньому становить близько 400 мільярдів тонн на рік, збільшилася за останні три десятиліття в чотири рази. Оцінки того, наскільки сильне глобальне потепління має підштовхнути крижані щити, що скорочуються, до точки неповернення, відомої як точки неповернення, також змінилися.

За словами професора Стоукса, раніше передбачалося, що з Гренландією все буде гаразд, доки світ не потеплішає на 3°C, але тепер учені виявили, що точки неповернення для Гренландії та Західної Антарктиди розташовані на позначці в 1,5°C.

Вчені також розглянули нові докази з трьох останніх періодів в історії Землі з порівнянними температурами й рівнями CO2 в атмосфері, основного фактора глобального потепління. Команда дійшла висновку, що для уповільнення підйому рівня океану через крижані щити, людству доведеться знизити наявну температуру.

Команда також розглянула останні прогнози того, як крижані щити планети поводитимуться в майбутньому. Дані вказують на те, що середню температуру планети доведеться знизити на рівень близько +1°C, як порівняти з доіндустріальним.

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