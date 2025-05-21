Подарочек от предка насекомого: лишь одна птица в мире действительно может летать задом наперед

От крошечных крапивников до нелетающих видов, таких как страусы, и мощных пловцов, таких как олуши, птицы на нашей планете охватывают множество ниш. Однако науке известен лишь один вид птиц, который действительно может летать задом наперед.

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Об этом пишет IFLScience.

Земля является домом для невероятного количества видов, и в мире птиц наблюдается невероятное разнообразие: некоторые пернатые отлично умеют летать, другие — преодолевают невероятные расстояния, третьи — отличаются умением плавать, но есть группа, которая отличается от других. Речь о единственном виде на планете, который действительно умеет летать задом наперед.

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Самая необычная птица на Земле

Колибри в первую очередь известны своей красотой и миниатюрными размерами. Они на самом деле самые красочные из всех известных видов птиц, но в арсенале колибри есть и другие трюки. Например, они способны хлопать крыльями от 20 до 80 раз в секунду, а также способны развивать скорость, которая соперничает с истребителями. Но наиболее любопытным является то, что крылья колибри в действительности не похожи на крылья других птиц — они очень жесткие и торчат непосредственно из тела колибри.

Необычный полет колибри

Чтобы выполнять свои причудливые маневры в полете, колибри имеют уникальные суставы, которые позволяют птицам вращать крыльями по восьмерке. Это позволяет им поддерживать свой лихорадочный график взмахов и лететь назад в течение длительного периода.

Отметим, что некоторые другие птицы также способны порхать назад в течение коротких периодов времени, однако лишь колибри в действительности являются мастерами этого навыка. Используя свои запястные суставы, они могут создавать подъемную силу при взмахе вверх, что невозможно для большинства других видов.

По словам биолога из Университета Северной Каролины Тайсона Хедрика, колибри переняли насекомоподобный стиль полета с эволюционным наследием позвоночных. Простыми словами, у колибри те же кости рук, что и у нас, однако птицы способны делать своими плечами забавные вещи, переворачивая крыло вперед и назад, как плодовая мушка, а не голубь.

Исследователи также обнаружили, что птиц подтягивают крылья близко к телу, чтобы пробраться через небольшие отверстия — далее они "выстреливают" через отверстия, подобно пуле. Они также могут поворачиваться боком, чтобы пройти через определенные отверстия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели редкую саблекрылую птицу.