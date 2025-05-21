Подаруночок від предка комахи: лише один птах у світі справді може літати задом наперед

Від крихітних кропив'яників до видів, що не літають, таких як страуси, і потужних плавців, таких як олуші, птахи на нашій планеті охоплюють безліч ніш. Однак науці відомий лише один вид птахів, який дійсно може літати задом наперед.

Related video

Про це пише IFLScience.

Земля є домівкою для неймовірної кількості видів, і у світі птахів спостерігається неймовірне розмаїття: деякі пернаті чудово вміють літати, інші — долають неймовірні відстані, треті — вирізняються вмінням плавати, але є група, що вирізняється з-поміж інших. Мова про єдиний вид на планеті, який справді вміє літати задом наперед.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найнезвичайніший птах на Землі

Колібрі насамперед відомі своєю красою і мініатюрними розмірами. Вони насправді найяскравіші з усіх відомих видів птахів, але в арсеналі колібрі є й інші трюки. Наприклад, вони здатні плескати крилами від 20 до 80 разів на секунду, а також здатні розвивати швидкість, яка змагається з винищувачами. Але найцікавішим є те, що крила колібрі насправді не схожі на крила інших птахів — вони дуже жорсткі й стирчать безпосередньо з тіла колібрі.

Незвичайний політ колібрі

Щоб виконувати свої химерні маневри в польоті, колібрі мають унікальні суглоби, які дають змогу птахам обертати крила у вісімці. Це дозволяє їм підтримувати свій гарячковий графік помахів і летіти назад протягом тривалого періоду.

Зазначимо, що деякі інші птахи також здатні пурхати назад протягом коротких періодів, однак лише колібрі насправді є майстрами цієї навички. Використовуючи свої зап'ястні суглоби, вони можуть створювати звідну силу при змаху вгору, що неможливо для більшості інших видів.

За словами біолога з Університету Північної Кароліни Тайсона Хедріка, колібрі перейняли комахоподібний стиль польоту з еволюційною спадщиною хребетних. Простими словами, у колібрі ті самі кістки рук, що й у нас, проте птахи здатні робити своїми плечима кумедні речі, перевертаючи крило вперед і назад, як плодова мушка, а не голуб.

Дослідники також виявили, що птахи підтягують крила близько до тіла, щоб пробратися через невеликі отвори — далі вони "вистрілюють" через отвори, подібно до кулі. Вони також можуть повертатися боком, щоб пройти через певні отвори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені сфотографували рідкісного саблекрилого птаха.