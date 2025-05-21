Подаруночок від предка комахи: лише один птах у світі справді може літати задом наперед
Від крихітних кропив'яників до видів, що не літають, таких як страуси, і потужних плавців, таких як олуші, птахи на нашій планеті охоплюють безліч ніш. Однак науці відомий лише один вид птахів, який дійсно може літати задом наперед.
Про це пише IFLScience.
Земля є домівкою для неймовірної кількості видів, і у світі птахів спостерігається неймовірне розмаїття: деякі пернаті чудово вміють літати, інші — долають неймовірні відстані, треті — вирізняються вмінням плавати, але є група, що вирізняється з-поміж інших. Мова про єдиний вид на планеті, який справді вміє літати задом наперед.
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Найнезвичайніший птах на Землі
Колібрі насамперед відомі своєю красою і мініатюрними розмірами. Вони насправді найяскравіші з усіх відомих видів птахів, але в арсеналі колібрі є й інші трюки. Наприклад, вони здатні плескати крилами від 20 до 80 разів на секунду, а також здатні розвивати швидкість, яка змагається з винищувачами. Але найцікавішим є те, що крила колібрі насправді не схожі на крила інших птахів — вони дуже жорсткі й стирчать безпосередньо з тіла колібрі.
Незвичайний політ колібрі
Щоб виконувати свої химерні маневри в польоті, колібрі мають унікальні суглоби, які дають змогу птахам обертати крила у вісімці. Це дозволяє їм підтримувати свій гарячковий графік помахів і летіти назад протягом тривалого періоду.
Зазначимо, що деякі інші птахи також здатні пурхати назад протягом коротких періодів, однак лише колібрі насправді є майстрами цієї навички. Використовуючи свої зап'ястні суглоби, вони можуть створювати звідну силу при змаху вгору, що неможливо для більшості інших видів.
За словами біолога з Університету Північної Кароліни Тайсона Хедріка, колібрі перейняли комахоподібний стиль польоту з еволюційною спадщиною хребетних. Простими словами, у колібрі ті самі кістки рук, що й у нас, проте птахи здатні робити своїми плечима кумедні речі, перевертаючи крило вперед і назад, як плодова мушка, а не голуб.
Дослідники також виявили, що птахи підтягують крила близько до тіла, щоб пробратися через невеликі отвори — далі вони "вистрілюють" через отвори, подібно до кулі. Вони також можуть повертатися боком, щоб пройти через певні отвори.
Раніше Фокус писав про те, що вчені сфотографували рідкісного саблекрилого птаха.