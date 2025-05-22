Первая в истории стыковка частных спутников на орбите: когда и зачем это произойдет (видео)

Американская компания Starfish Space попытается провести стыковку своего космического аппарата Otter со спутником другой компании на низкой околоземной орбите. Это будет первая в истории стыковка такого рода и она имеет далеко идущие последствия для будущих спутников.

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Об этом пишет Space.

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Впервые стыковка частных спутников на геостационарной орбите состоялась в 2020 году

Компания Starfish Space сообщила о том, что в июне в рамках миссии Transporter 14 компании SpaceX она отправит на низкую околоземную орбиту космический аппарат Otter.

Если все пойдет по плану, то Otter проведет стыковку с другим частным космическим аппаратом в конце этого года. Хотя раньше частные спутники уже проводили стыковку на геостационарной орбите, которая находится выше, еще никогда этого не происходило на низкой околоземной орбите. Компания Starfish Space намерена сделать это впервые в истории.

Otter должен провести стыковку с космическим аппаратом ION от итальянской компании D-Orbit, который также будет запущен в космос в рамках миссии Transporter 14.

Если все пойдет по плану, то Otter проведет стыковку с другим частным космическим аппаратом в конце этого года Фото: space.com

Представители Starfish Space заявили, что в случае успешной стыковки двух аппаратов будет продемонстрирована уникальная технология, позволяющая решать многие проблемы на орбите. В частности, в будущем это позволит проводить обслуживание спутников, их модернизацию, дозаправку на орбите для продления срока эксплуатации. Также планируется с помощью аппаратов Otter выводить неработающие спутники с орбиты, чтобы сократить количество космического мусора. На сегодняшний день на орбите скопились тысячи обломков космического мусора, которые возникают из-за столкновения неработающих спутников.

В компании Starfish Space заявили, что эта технология будет иметь далеко идущие последствия и огромное влияние на будущие космические миссии. Ведь спутники в дальнейшем можно будет не только ремонтировать, но и проводить их сборку и производство в космосе.

Первый аппарат Otter компания Starfish Space отправила в космос в рамках миссии Transporter 8 компании SpaceX в июне 2023 года на борту космического буксира компании Launcher.

Но у этого буксира возникли технические проблемы из-за чего Otter и другие спутники были развернуты в космосе раньше запланированного срока. Это, в свою очередь, помешало достижению главной цели миссии — встречи Otter с буксиром Launcher в будущем. Но аппарат Otter смог приблизится на расстояние 1 км к космическому аппарату ION компании D-Orbit в апреле 2024 года.

Фокус уже писал о том, какое количество спутников сейчас вращается вокруг Земли и почему многие из них представляют большую проблему для нашей планеты, а также для исследований космоса.

Также Фокус писал о том, что скопления галактик должны быть холодными, но они горячие и астрономы выяснили в чем причина. Астрономы наконец-то разгадали одну из давних загадок Вселенной, которая касается высокой температуры скоплений галактик, хотя она должна быть низкой из-за потери тепла с помощью рентгеновского излучения.