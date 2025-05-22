Перше в історії стикування приватних супутників на орбіті: коли і навіщо це станеться (відео)

Американська компанія Starfish Space спробує провести стикування свого космічного апарату Otter із супутником іншої компанії на низькій навколоземній орбіті. Це буде перше в історії стикування такого роду і воно має далекосяжні наслідки для майбутніх супутників.

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Про це пише Space.

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Уперше стикування приватних супутників на геостаціонарній орбіті відбулося 2020 року

Компанія Starfish Space повідомила про те, що в червні в рамках місії Transporter 14 компанії SpaceX вона відправить на низьку навколоземну орбіту космічний апарат Otter.

Якщо все піде за планом, то Otter проведе стикування з іншим приватним космічним апаратом наприкінці цього року. Хоча раніше приватні супутники вже проводили стикування на геостаціонарній орбіті, яка знаходиться вище, ще ніколи цього не відбувалося на низькій навколоземній орбіті. Компанія Starfish Space має намір зробити це вперше в історії.

Otter має провести стикування з космічним апаратом ION від італійської компанії D-Orbit, який також буде запущено в космос у межах місії Transporter 14.

Якщо все піде за планом, то Otter проведе стикування з іншим приватним космічним апаратом наприкінці цього року Фото: space.com

Представники Starfish Space заявили, що в разі успішного стикування двох апаратів буде продемонстровано унікальну технологію, що дає змогу вирішувати багато проблем на орбіті. Зокрема, у майбутньому це дасть змогу проводити обслуговування супутників, їхню модернізацію, дозаправлення на орбіті для продовження терміну експлуатації. Також планується за допомогою апаратів Otter виводити непрацюючі супутники з орбіти, щоб скоротити кількість космічного сміття. На сьогодні на орбіті скупчилися тисячі уламків космічного сміття, які виникають через зіткнення непрацюючих супутників.

У компанії Starfish Space заявили, що ця технологія матиме далекосяжні наслідки і величезний вплив на майбутні космічні місії. Адже супутники надалі можна буде не тільки ремонтувати, а й проводити їхнє складання та виробництво в космосі.

Перший апарат Otter компанія Starfish Space відправила в космос у межах місії Transporter 8 компанії SpaceX у червні 2023 року на борту космічного буксира компанії Launcher.

Але у цього буксира виникли технічні проблеми, через що Otter та інші супутники були розгорнуті в космосі раніше запланованого терміну. Це, своєю чергою, завадило досягненню головної мети місії — зустрічі Otter з буксиром Launcher у майбутньому. Але апарат Otter зміг наблизиться на відстань 1 км до космічного апарату ION компанії D-Orbit у квітні 2024 року.

Фокус уже писав про те, яка кількість супутників зараз обертається навколо Землі і чому багато хто з них є великою проблемою для нашої планети, а також для досліджень космосу.

Також Фокус писав про те, що скупчення галактик повинні бути холодними, але вони гарячі і астрономи з'ясували в чому причина. Астрономи нарешті розгадали одну з давніх загадок Всесвіту, яка стосується високої температури скупчень галактик, хоча вона повинна бути низькою через втрату тепла за допомогою рентгенівського випромінювання.