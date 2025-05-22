Бедный мишка. Одно из самых редких животных в мире преодолело 160 км в поиске воды (видео)

В пустыне Гоби обитает одно из самых редких животных на Земле — ученые полагают, что в мире существует менее 40 особей. И теперь ученые впервые показали, как редкий медведь Гобийский нашел воду после 160-километрового похода по пустыне.

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Об этом пишет IFLScience.

В пустыне Гоби обитает очень редкий вид животных, известный в Монголии как Мазаалай, или медведь Гобийский (Ursus arctos gobiensis). Исследователи отмечают, что он является самым редким из восьми видов медведей на планете — представители этого вида встречаются так редко, что их считали "мифом".

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Мифический вид

Этот миф вращается вокруг зверя, известного монголам как Альма. По сути, это монгольская версия Бигфута или Йети, поскольку в рассказах упоминалось о том, как он бродил по пустыне и немного был похож на человека.

До 1943 года медведи Гобийски не были официально задокументированы и по сей день являются единственными известными медведями, живущими исключительно в пустыне. По словам исследователей, жизнь в засушливом сердце Азии превратила вид в один из самых выносливых животных на планете — медведи Гобийски цепляются за выживание, преодолевая невероятные расстояния.

На монгольском языке Гоби означает "безводное место", и в этом заключается самая большая проблема медведя: источники воды могут находиться на расстоянии около 160 км друг от друга — им предстоит изнурительный поход через пустыню.

Уникальная разновидность медведя

Трудно представить, как этому уникальному виду гризли удалось эволюционировать, чтобы приспособиться к температурам, которые колеблются от -38°C в самом холодном месте до +42 °C в самом теплом.

В самом засушливом месте Азии оазисы являются спасательным кругом для медведей, особенно тех, которые и без того чрезвычайно уязвимы. Будущее этих медведей зависит всего от нескольких особей, но новое видео, сделанное учеными дает надежду для целого вида.

Несмотря на то, что представители этого вида чрезвычайно выносливы, они, похоже, оказались в беде. Медведям Гоби уже угрожают экстремальные температуры, а также новые угрозы в виде горнодобывающей деятельности. К счастью, они были среди ряда редких млекопитающих, получивших большую международную защиту в рамках Конвенции о мигрирующих видах (CMS) через ее Инициативу по млекопитающим Центральной Азии (CAMI) в 2019 году.

Монгольское правительство и международная группа ученых также запустила проект "Гобийский медведь" в рамках которого правительство взяло на себя обязательства по восстановлению критически исчезающих видов посредством управления охраняемыми территориями и проведения исследований. На сегодняшний день они снабдили 20 медведей ошейниками слежения, способствуя лучшему пониманию их поведения, миграций, генетики и репродуктивного успеха, все это нам понадобится для эффективных стратегий сохранения.

Ученым также удалось запечатлеть медвежонка, который преодолел невероятные 160 километров, чтобы добраться до столь необходимого источника воды.

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