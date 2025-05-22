Бідний ведмедик. Одна з найрідкісніших тварин у світі подолала 160 км у пошуку води (відео)

У пустелі Гобі мешкає одна з найрідкісніших тварин на Землі — вчені вважають, що у світі існує менше ніж 40 особин. І тепер учені вперше показали, як рідкісний ведмідь Гобійський знайшов воду після 160-кілометрового походу пустелею.

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Про це пише IFLScience.

У пустелі Гобі мешкає дуже рідкісний вид тварин, відомий у Монголії як Мазаалай, або ведмідь Гобійський (Ursus arctos gobiensis). Дослідники зазначають, що він є найрідкіснішим із восьми видів ведмедів на планеті — представники цього виду зустрічаються так рідко, що їх вважали "міфом".

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Міфічний вигляд

Цей міф обертається навколо звіра, відомого монголам як Альма. По суті, це монгольська версія Бігфута або Єті, оскільки в оповіданнях згадувалося про те, як він блукав пустелею і трохи був схожий на людину.

До 1943 року ведмеді Гобійські не були офіційно задокументовані й донині є єдиними відомими ведмедями, що живуть виключно в пустелі. За словами дослідників, життя в посушливому серці Азії перетворило вид на одну з найвитриваліших тварин на планеті — ведмеді Гобійські чіпляються за виживання, долаючи неймовірні відстані.

Монгольською мовою Гобі означає "безводне місце", і в цьому полягає найбільша проблема ведмедя: джерела води можуть знаходитися на відстані близько 160 км одне від одного — на них чекає виснажливий похід через пустелю.

Унікальний різновид ведмедя

Важко уявити, як цьому унікальному виду гризлі вдалося еволюціонувати, щоб пристосуватися до температур, що коливаються від -38°C у найхолоднішому місці до +42 °C у найтеплішому.

У найпосушливішому місці Азії оазиси є рятувальним колом для ведмедів, особливо тих, які й без того надзвичайно вразливі. Майбутнє цих ведмедів залежить лише від кількох особин, але нове відео, зроблене вченими дає надію для цілого виду.

Попри те, що представники цього виду надзвичайно витривалі, вони, схоже, опинилися в біді. Ведмедям Гобі вже загрожують екстремальні температури, а також нові загрози у вигляді гірничодобувної діяльності. На щастя, вони були серед низки рідкісних ссавців, які отримали більший міжнародний захист у рамках Конвенції про види, що мігрують (CMS) через її Ініціативу щодо ссавців Центральної Азії (CAMI) у 2019 році.

Монгольський уряд і міжнародна група вчених також запустила проєкт "Гобійський ведмідь", у рамках якого уряд взяв на себе зобов'язання з відновлення видів, які критично зникають, за допомогою управління територіями, що охороняються, і проведення досліджень. Сьогодні вони забезпечили 20 ведмедів нашийниками стеження, сприяючи кращому розумінню їхньої поведінки, міграцій, генетики та репродуктивного успіху, все це нам знадобиться для ефективних стратегій збереження.

Вченим також вдалося сфотографувати ведмежа, яке подолало неймовірні 160 кілометрів, щоб дістатися до такого необхідного джерела води.

Раніше Фокус писав про те, що вперше сфотографовано найбільш невловного гризуна у світі.