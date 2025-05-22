Такую планету обнаружили впервые: ее "родила" звезда и направила на неправильный путь (видео)

Обнаруженная планета, как считают ученые, образовалась из вещества умершей звезды. Такой планеты с ретроградной орбитой еще никогда не видели астрономы. И вообще ее существование было очень спорным.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет IFLScienсe.

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До недавнего времени астрономы считали, что планеты не могут существовать вокруг двух звезд. Проблемы из-за задачи трех тел сделали бы большинство орбит таких планет нестабильными, что привело бы их уничтожению. Но ученые обнаружили за последние годы уже много пар звезд, вокруг которых вращаются планеты. Но это открытие очень удивило ученых.

Система Ню Октанта, расположенная на расстоянии примерно 63 световых года от нас, состоит из двух звезд: оранжевого гиганта Ню Октанта А и белого карлика Ню Октанта B. Первая звезда примерно на 53% массивнее Солнца, а вторая – имеет примерно на 43% меньшую массу, чем Солнце.

Белый карлик — это звездный остаток умершей звезды, похожей на Солнце. Эта звезда, когда у нее закончилось водородное топливо для термоядерного синтеза в ядре превратилась после стадии красного гиганта в маленький, но очень плотный объект, после того, как сбросила свои внешние слои. Солнце также станет белым карликом примерно через 5 млрд лет, что приведет к уничтожению Меркурия, Венеры, и возможно даже Земли.

То есть в системе с белым карликом не должно существовать планеты. И все же астрономы подтвердили через почти 20 лет после предположения о существовании планеты, что она все-таки существует. Она получила название Ню Октанта Аb. Эта планета примерно в 2 раза массивнее Юпитера. Если точнее, то она вращается вокруг только одной звезды в двойной системе — Ню Октанта А.

Но что самое удивительное, планета движется вокруг звезды противоположном направлении вращения белого карлика, то есть она имеет ретроградную орбиту. Белый карлик вращается вокруг звезды Ню Октанта А в одном направлении, а планета – в другом.

Ученые говорят, что существование этой планеты было спорным, тем более ожидается, что планеты будут формироваться на прямой орбите, а не на ретроградной, если они формируются одновременно со звездами.

Астрономы выяснили, что двойная система существует уже 2,9 млрд лет. Звезда, из которой возник белый карлик, была намного больше Солнца, а потому умерла слишком рано по космическим меркам, примерно 2 млрд лет назад, то есть через 900 млн лет после образования. Ученые пришли к выводу, что планета образовалась не вместе со звездами, а после того, как звезда, создавшая белый карлик, сбросила свои внешние слои. То есть планета была создана из вещества звезды. Существует вероятность, что планета переместилась с обычной орбиты вокруг двух звезд на ретроградную орбиту вокруг одной звезды.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что в прошлом планета Юпитер была в 2 раза больше, чем сейчас и имела другие особенности.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую самую далекую галактику во Вселенной. Галактика MoM-z14 существовала уже через 280 млн лет после Большого взрыва, и распространенность таких галактик в ранней Вселенной озадачивает астрономов.