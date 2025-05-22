Таку планету виявили вперше: її "народила" зірка і направила на неправильний шлях (відео)

Виявлена планета, як вважають учені, утворилася з речовини померлої зірки. Такої планети з ретроградною орбітою ще ніколи не бачили астрономи. І взагалі її існування було дуже спірним.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише IFLScienсe.

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Донедавна астрономи вважали, що планети не можуть існувати навколо двох зірок. Проблеми через завдання трьох тіл зробили б більшість орбіт таких планет нестабільними, що призвело б до їхнього знищення. Але вчені виявили за останні роки вже багато пар зірок, навколо яких обертаються планети. Але це відкриття дуже здивувало вчених.

Система Ню Октанта, розташована на відстані приблизно 63 світлових роки від нас, складається з двох зірок: помаранчевого гіганта Ню Октанта А і білого карлика Ню Октанта B. Перша зірка приблизно на 53% масивніша за Сонце, а друга — має приблизно на 43% меншу масу, ніж Сонце.

Білий карлик — це зоряний залишок померлої зірки, схожої на Сонце. Ця зірка, коли у неї закінчилося водневе паливо для термоядерного синтезу в ядрі, перетворилася після стадії червоного гіганта на маленький, але дуже щільний об'єкт, після того, як скинула свої зовнішні шари. Сонце також стане білим карликом приблизно через 5 млрд років, що призведе до знищення Меркурія, Венери, і можливо навіть Землі.

Тобто в системі з білим карликом не повинно існувати планети. І все ж астрономи підтвердили через майже 20 років після припущення про існування планети, що вона все-таки існує. Вона отримала назву Ню Октанта Аb. Ця планета приблизно у 2 рази масивніша за Юпітер. Якщо точніше, то вона обертається навколо тільки однієї зірки в подвійній системі — Ню Октанта А.

Але що найдивовижніше, планета рухається навколо зірки протилежному напрямку обертання білого карлика, тобто вона має ретроградну орбіту. Білий карлик обертається навколо зірки Ню Октанта А в одному напрямку, а планета — в іншому.

Вчені кажуть, що існування цієї планети було спірним, тим паче очікується, що планети формуватимуться на прямій орбіті, а не на ретроградній, якщо вони формуються одночасно із зірками.

Астрономи з'ясували, що подвійна система існує вже 2,9 млрд років. Зірка, з якої виник білий карлик, була набагато більшою за Сонце, а тому померла занадто рано за космічними мірками, приблизно 2 млрд років тому, тобто за 900 млн років після утворення. Учені дійшли висновку, що планета утворилася не разом із зірками, а після того, як зірка, що створила білий карлик, скинула свої зовнішні шари. Тобто планета була створена з речовини зірки. Існує ймовірність, що планета перемістилася зі звичайної орбіти навколо двох зірок на ретроградну орбіту навколо однієї зірки.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що в минулому планета Юпітер була в 2 рази більшою, ніж зараз і мала інші особливості.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову найдальшу галактику у Всесвіті. Галактика MoM-z14 існувала вже через 280 млн років після Великого вибуху, і поширеність таких галактик у ранньому Всесвіті спантеличує астрономів.