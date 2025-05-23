Кузнечик стоит в сторонке: названо странное существо с четырьмя коленными чашечками на двух ногах

Когда речь идет о странных коленках, на ум может прийти кузнечик, однако исследователи заявляют, что вовсе не эти насекомые обладают самыми странными коленными чашечками — названо существо, у которого четыре коленных чашечки на двух ногах.

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Об этом пишет IFLScience.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них очень странные. Например, страусы, которые считаются самыми большими птицами в мире — но это не единственный их титул. Исследователи рассказали, что строение ног страусов также является уникальным — на двух ногах у птиц четыре коленные чашечки — таких ног не видели ни у одного другого животного на Земле.

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Самые странные колени в мире

Команда Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне решила выяснить, почему у страусов такие узловатые колени — для этого они изучили тело мертвой птицы. Спустя несколько дней ученым удалось согнуть и выпрямить длинные конечности страуса, команда также использовала бипланарную флюороскопию, которая позволяет визуализировать кости внутри тканей при их перемещении.

В результате ученым удалось создать модель, что позволило обнаружить сустав, который выглядит достаточно похожим на человеческую коленную чашечку. Однако было нечто, что удивило ученых — у страусов было две коленные чашечки на каждой ноге — второй сустав расположен немного ниже и плотно прикреплен к кости ноги.

Две коленные чашечки вместо одной

Верхняя коленная чашечка, как считают ученые, вероятно, изменяет величину рычага, необходимого для выпрямления ноги. На самом деле это требует больше силы, но это происходит очень быстро — ученые считают, что это, возможно, помогает страусам бегать быстро.

В то же время ученые полагают, что вторая коленная чашечка, вероятно, является защитной адаптацией. Авторы исследования пришли к выводу, что обе коленные чашечки действуют для увеличения скорости разгибания колен. Однако в дополнение к своей механической роли в качестве рычагообразной сесамовидной кости дистальный надколенник также укрепляет надколенниковое сухожилие против сжатия, в частности, силы реакции FR.

Такая защитная функция может объяснить, почему страусы, вероятно, уникальны в количестве коленных чашечек и их строении. FR увеличивается с увеличением сгибания коленного сустава, и хотя у страусов наблюдается меньшее сгибание колен в сравнении с другими бескилевыми, они также, по-видимому, сгибают колени быстрее и в большем диапазоне движения.

Впрочем, авторы признают, что их исследование основано на анатомии лишь одного животного.

Самая быстрая птица в мире

Предыдущее исследование уже показало, что страусы являются самыми быстро бегающими птицами в мире — они способны развивать скорость до 69 километров в час при весе в 130 кг.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейшая птица на Земле имеет самые большие глаза среди всех наземных животных.