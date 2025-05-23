Коник стоїть осторонь: названо дивну істоту з чотирма колінними чашечками на двох ногах

Коли йдеться про дивні коліна, на думку може спасти коник, проте дослідники заявляють, що зовсім не ці комахи володіють найдивнішими колінними чашечками — названа істота, у якої чотири колінних чашечки на двох ногах.

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Про це пише IFLScience.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них дуже дивні. Наприклад, страуси, які вважаються найбільшими птахами у світі — але це не єдиний їхній титул. Дослідники розповіли, що будова ніг страусів також є унікальною — на двох ногах у птахів чотири колінні чашечки — таких ніг не бачили в жодної іншої тварини на Землі.

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Найдивніші коліна у світі

Команда Королівського ветеринарного коледжу в Лондоні вирішила з'ясувати, чому у страусів такі вузлуваті коліна — для цього вони вивчили тіло мертвого птаха. Через кілька днів вченим вдалося зігнути і випрямити довгі кінцівки страуса, команда також використовувала біпланарну флюороскопію, яка дає змогу візуалізувати кістки всередині тканин під час їх переміщення.

У результаті вченим вдалося створити модель, що дало змогу виявити суглоб, який виглядає досить схожим на людську колінну чашечку. Однак було дещо, що здивувало науковців — у страусів було дві колінні чашечки на кожній нозі — другий суглоб розташований трохи нижче і щільно прикріплений до кістки ноги.

Дві колінні чашечки замість однієї

Верхня колінна чашечка, як вважають учені, ймовірно, змінює величину важеля, необхідного для випрямлення ноги. Насправді це вимагає більше сили, але це відбувається дуже швидко — вчені вважають, що це, можливо, допомагає страусам бігати швидко.

Водночас учені вважають, що друга колінна чашечка, ймовірно, є захисною адаптацією. Автори дослідження дійшли висновку, що обидві колінні чашечки діють для збільшення швидкості розгинання колін. Однак на додаток до своєї механічної ролі як важелеподібної сесамоподібної кістки дистальний надколінок також зміцнює надколінне сухожилля проти стиснення, зокрема, сили реакції FR.

Така захисна функція може пояснити, чому страуси, ймовірно, унікальні в кількості колінних чашечок і їхній будові. FR збільшується зі збільшенням згинання колінного суглоба, і хоча у страусів спостерігається менше згинання колін, як порівняти з іншими безкільовими, вони також, мабуть, згинають коліна швидше і в більшому діапазоні руху.

Утім, автори визнають, що їхнє дослідження засноване на анатомії лише однієї тварини.

Найшвидший птах у світі

Попереднє дослідження вже показало, що страуси є птахами, які найшвидше бігають у світі, — вони здатні розвивати швидкість до 69 кілометрів на годину за ваги в 130 кг.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший птах на Землі має найбільші очі серед усіх наземних тварин.