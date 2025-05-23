7000 лет назад нечто сдвинуло гигантский валун на краю 30-метровой скалы: теперь мы знаем, что это

Исследователи наконец-то раскрыли секрет того, что именно переместило самый большой в мире вулкан с вершины скалы высотой в 30 метров — он является одним из трех крупнейших прибрежных валунов, которые были перемещены такими силами.

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Об этом пишет IFLScience.

В сейсмоопасных частях мира на морских берегах часто встречаются валуны, которые не образовались там, но были передвинуты некими силами. Несколько сотен лет назад их существование, вероятно, приписали бы Ноеву потопу, однако сегодня ученые знаю, что на самом деле их породило.

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Секрет образования гигантских валунов

Исследователи обнаружили, что эти загадочные гигантские валуны на самом деле является результатом цунами, которые способны переносить даже большие камни в самые неожиданные места. Одним из крупнейших валунов в мире считается, тот, что был образован около 7000 лет назад, когда цунами обрушилось на южный край Тонгатапу — гигантская волна подхватила гигантский валун и сдвинуло его на 200 метров вглубь суши.

Отметим, что ученые и ранее обнаруживали подобные гигантские валуны, однако он оказался особенным — он был обнаружен на вершине 30-метровой скалы, что далеко за пределами гигантского цунами. Исследователи надеются, что изучение валунов позволит узнать, насколько большими и частыми на самом деле могут быть такие огромные цунами — это станет полезным для будущего планирования.

Самый необычный валун в мире

По словам аспиранта Университета Квинсленда Мартина Келера, они с коллегами были весьма удивлены обнаружить валун в этом месте — он находился далеко в глубине суши за пределами нашей полевой рабочей зоны. Команда предполагает, что он был перемещен действительно огромным цунами.

В ходе исследования ученым также удалось создать модель валуна, чтобы оценить его размер и массу: результаты указывают на то, что его размеры составляют 14 на 12 на 6,7 метра. Учитывая размеры валуна, ученые пришли к выводу, что его вес, вероятно составляет около 1180 тонн.

Ученые также проследили происхождение валуна и пришли к выводу, что его путь, вероятно, начался на вершине скалы — настолько высокой, что обычные цунами не смогли бы его преодолеть, не говоря уже о том, чтобы иметь достаточно силы, чтобы сдвинуть что-то большое.

Новая модель исследователей предполагает, что гигантская волна должна была бы достигать около 50 метро в высоту и имела продолжительность около 90 секунд. Это существенно больше, чем самая большая высота волны цунами, когда-либо измеренная, и намного выше любых расчетов, основанных на ударе во время голоцена.

Предполагается, что цунами, сдвинувшее гигантский валун, вероятно, произошло не менее 6891 года назад. Команда использовала образования вторичного известняка по бокам, чтобы датировать валун. Известняк не мог образоваться на своем предыдущем месте, как из-за того, что соляные брызги ближе к океану препятствуют образованию, так и из-за того, что ориентация валуна заставляет известняк формироваться особым образом.

Гигантский валун, который местные называют Мака Лахи, похоже, некогда был частью скалы. Но в ней образовались трещины, а дождевая вода расширила их, отделив гигантскую каменную глыбу. Затем огромное цунами переместило его.

Ранее Фокус писал о том, что загадочное цунами, охватившее весь мир в 2021 году: ученые выяснили, что стало его причиной.