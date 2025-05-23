7000 років тому щось зрушило гігантський валун на краю 30-метрової скелі: тепер ми знаємо, що це

Дослідники нарешті розкрили секрет того, що саме перемістило найбільший у світі вулкан з вершини скелі заввишки в 30 метрів — він є одним із трьох найбільших прибережних валунів, які були переміщені такими силами.

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Про це пише IFLScience.

У сейсмонебезпечних частинах світу на морських берегах часто трапляються валуни, які не утворилися там, але були пересунуті якимись силами. Кілька сотень років тому їхнє існування, ймовірно, приписали б Ноєву повінь, проте сьогодні вчені знають, що насправді їх породило.

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Секрет утворення гігантських валунів

Дослідники виявили, що ці загадкові гігантські валуни насправді є результатом цунамі, які здатні переносити навіть велике каміння в найнесподіваніші місця. Одним із найбільших валунів у світі вважається той, що був утворений близько 7000 років тому, коли цунамі обрушилося на південний край Тонгатапу — велетенська хвиля підхопила велетенський валун і зсунула його на 200 метрів углиб суші.

Зазначимо, що вчені й раніше виявляли подібні гігантські валуни, проте він виявився особливим — його було виявлено на вершині 30-метрової скелі, що далеко за межами гігантського цунамі. Дослідники сподіваються, що вивчення валунів дасть змогу дізнатися, наскільки великими й частими насправді можуть бути такі величезні цунамі — це стане корисним для майбутнього планування.

Найнезвичайніший валун у світі

За словами аспіранта Університету Квінсленду Мартіна Келера, вони з колегами були вельми здивовані виявити валун у цьому місці — він знаходився далеко в глибині суші за межами нашої польової робочої зони. Команда припускає, що він був переміщений дійсно величезним цунамі.

Під час дослідження вченим також вдалося створити модель валуна, щоб оцінити його розмір і масу: результати вказують на те, що його розміри становлять 14 на 12 на 6,7 метра. Враховуючи розміри валуна, вчені дійшли висновку, що його вага, ймовірно, становить близько 1180 тонн.

Науковці також простежили походження валуна і дійшли висновку, що його шлях, імовірно, розпочався на вершині скелі — настільки високій, що звичайні цунамі не змогли б її подолати, не кажучи вже про те, щоб мати достатньо сили, щоб зрушити щось велике.

Нова модель дослідників припускає, що гігантська хвиля мала б сягати близько 50 метро заввишки й мала тривалість близько 90 секунд. Це істотно більше, ніж найбільша висота хвилі цунамі, коли-небудь виміряна, і набагато вища за будь-які розрахунки, засновані на ударі під час голоцену.

Передбачається, що цунамі, яке зрушило гігантський валун, імовірно, сталося не менше 6891 року тому. Команда використовувала утворення вторинного вапняку з боків, щоб датувати валун. Вапняк не міг утворитися на своєму попередньому місці, як через те, що соляні бризки ближче до океану перешкоджають утворенню, так і через те, що орієнтація валуна змушує вапняк формуватися особливим чином.

Гігантський валун, який місцеві називають Мака Лахі, схоже, колись був частиною скелі. Але в ній утворилися тріщини, а дощова вода розширила їх, відокремивши гігантську кам'яну брилу. Потім величезне цунамі перемістило її.

Раніше Фокус писав про те, що загадкове цунамі, яке охопило весь світ 2021 року: вчені з'ясували, що стало його причиною.