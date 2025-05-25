Земля "готовила" его миллиард лет: ученые поняли, как найти древнейшие запасы водорода

Земная кора скрывает огромные запасы водорода, в котором так нуждается человечество и теперь ученые разгадали рецепт естественного образования водорода. Это поможет нам найти огромные запасы газа, запертые в земной коре.

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Об этом пишет Science Alert.

Люди уже в значительной степени полагаются на водородный газ как на источник топлива. Он также считается ключом к достижению важнейших целей по достижению нулевого баланса углерода, а следовательно сдерживания дальнейшего потепления планеты.

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Древний рецепт производства водорода

В новом исследовании британские и канадские ученые наконец-то смогли разгадать рецепт естественного образования водорода, который может помочь обнаружить огромные запасы газа, скрытые в недрах Земли.

Как ранее писал Фокус, предполагается, что обнаружение и извлечение этих запасов водорода может удовлетворить потребности человечества в водородной энергии на ближайшие 170 000 лет. Простыми словами, нам больше не придется использовать углеводороды для производства водорода — этот процесс способствует выбросам углекислого газа.

Ученые полагают, что время естественного приготовления водорода в земной коре составляет около миллиарда лет. По словам соавтора исследования, геолога Джона Глюйаса из Даремского университета в Великобритании, им уже удалось успешно разработать стратегию разведки гелия и аналогичный подход первых принципов может быть применен к водороду.

Как водород образуется в земной коре

Водород образуется в земной коре, когда вода взаимодействует с горными породами, которые либо богаты железом, либо содержат радиоактивные элементы. Кроме того требуется соблюдение некоторых других критериев, в том числе:

температуры;

давления;

времени;

локализации.

Ученые предлагают создать карту присутствия водорода на Земле с учетом всех этих факторов. Авторы исследования изучили эту карту и пришли к выводу, что в недрах планеты, вероятно, скрыто большое количество газа. Например, на участке Буракебугу в Мали.

Карта запасов углерода на Земле

Основная проблема заключается в поиске месторождений водорода на планете. Авторы исследования полагают, что составленный ими рецепт и перечисленные в нем ингредиенты помогут найти скрытый в земной коре газ. По сути, результаты исследования предлагают своеобразную "карту сокровищ", указывающую, где на планете присутствуют условия, благоприятные для образования водорода.

Например, известно, что подземные микробы охотно питаются водородом. По словам ученого-геолога Барбары Шервуд Лоллар, человечеству следует избегать сред, в которых микробы контактируют с водородом — это важно для сохранения газа в экономических накоплениях.

Исследователи составили карту потенциальных зон водорода Фото: ScienceAlert

Сокровища в горных хребтах

Предыдущее исследование также показало, что обширные запасы водорода могут быть скрыты в горных хребтах по всему миру — эти запасы были созданы смещением и притяжением тектонических лит. Однако это лишь один из вариантов, многие другие исследователи по всему земному шару сосредоточены на поиске "успешного рецепта разведки", который позволит открыть источник водорода с низким содержанием углерода.

Ранее Фокус писал о том, что миллионы лет планета создавала в недрах источники чистой энергии: где они хранятся по сей день.