Огромная "тень" с гигантским ртом бродит в океане, поглощая все на своем пути: о ком речь (видео)

Исследователи назвали обитателя сумеречной зоны океана, обладающего гигантским ртом и способным заглатывать целиком животных, в разы крупнее его самого. Его длина достигает около одного метра, а темная кожа делает почти невидимым в толще воды.

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Об этом пишет Live Science.

Океан покрывает более 70% поверхности планеты и является домом для самых странных существ — большинство из них обитают в самых глубоких точках океана, также известных как зона хадал, или сумеречная зона.

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Морская "тень" с гигантским ртом

Одним из представителей сумеречной зоны является пеликановый угорь, обладающий гигантским ртом. Угри-пеликаны дрейфуют в самых темных глубинах, извивая свой узкий, похожий на кнут хвост, и длинное, похожее на змею тело. Трудно представить, что его изящное тело способно пожирать крупную добычу, однако это так — угри открывают свои челюсти и проглатывают добычу целиком.

Дело в том, что представители этого вида имеют эластичный мешок, расположенный под нижней частью, который раздувается, когда пасть широко раскрывается: в результате угорь заглатывает все, что окажется в зоне досягаемости. Благодаря расширяющейся глотке и желудку пеликан может захватить животных, превосходящих его по размеру, проглатывая добычу целиком, одновременно фильтруя воду через зубы и жабры.

Известно, что угри-пеликаны, также известные как большероты, могут достигать около 1 мета в длину и обладают черной кожей, поглощающей почти весь доступный свет — это делает их невидимыми в и без того темных глубинах океана.

Самый большой рот в океане

По словам исследователей длина нижней челюсти большерота составляет примерно четверть длины всего его тела. При этом угри-пеликаны обладают крошечными глазами и очень маленькими зубами. У них также отсутствует чешуя и плавательный пузырь, с помощью которых рыбы регулируют свою плавучесть. Грудные плавники угрей также миниатюрны, причем настолько, что их почти не видно.

Все эти детали делают угрей-пеликанов плохими пловцами и охотниками, однако их разинутая пасть делает их отличными хищниками-оппортунистами. Световой орган, или фотофор, на кончике хвоста угря светится розовым или ярко-красным цветом в темной воде и, как полагают, действует как рыболовная приманка, привлекая добычу близко к огромной ловушке — рту угря.

В 2023 года ученые исследовали воды вблизи Коста-Рики с помощью дистанционно управляемого аппарата, когда заметили недавно поевшего угря-пеликана. Когда морское животное уплывало от камеры, его живот был заметно раздутым. Исследователи также отмечали, что форма живота намекала на то, что обедом угря, вероятно, стал кальмар.

Ученым также известно, что по достижении половой зрелости челюсти самцов угрей-пеликанов значительно ослабевают и они теряют зубы. В то же время у них увеличиваются органы обоняния — предполагается, что это помогает животным в поисках пары. Впрочем, ученые признают, как и с большинством других обитателей сумеречной зоны океана, о привычках и поведении этого вида известно чрезвычайно мало.

Что такое сумеречная зона океана

Сумеречная зона океана, также известная как мезопелагическая зона, или зона хадал — область океана, расположенная на глубине от 200 до 1000 метров. Эта область океана характеризуется отсутствием солнечного света, высоким давлением и малым содержанием кислорода.

И все же некоторое количество света в сумеречной зоне океана все же присутствует — оно создается биолюминесценцией организмов. Эта зона также богата жизнью: здесь обитают различные морские животные, включая рыб, медуз, кальмаров и других существ.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают, что будущее Сумеречной зоны океана висит на волоске.