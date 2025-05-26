Дружба на века: найдено то, что полностью меняет наше представление о взаимодействии птиц

Исследователи только что обнаружили, что один вид птиц, как и люди, формируют дружеские отношения на всю жизнь. Результаты нового исследования ставят под сомнение теорию о том, что пернатые практикуют «родственный отбор».

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Об этом пишет The Independent.

Животные часто помогают своим кровным родственникам из-за естественной тенденции продвигать свои гены — явление, известное как "родственный отбор". В то же время люди часто отклоняются от этого поведения и формируют дружеские связи на всю жизнь с неродственниками. В случае с животными такое сотрудничество установить гораздо сложнее, поскольку оно требует сбора и изучения больших объемов данных на протяжении многих лет.

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"Родственный отбор" подвергся сомнению

Потребовалось почти два десятилетия исследований, чтобы ученые смогли обнаружить убедительные доказательства существования долголетней дружбы среди африканских скворцов — разнообразной группы птиц, известных своей яркой окраской. Это открытие также проливает новый свет на поведение людей, стремящихся помочь другим, в животном мире.

Исследователи изучили данные наблюдений за почти 20 лет и пришли к выводу, что, хотя скворцы в основном и помогают своим кровным родственникам, многие из них также строят отношения и с неродственниками. Любопытно, что эти дружеские отношения, как правило, длятся много лет.

По словам соавтора исследования Дастина Рубенштейна, сообщества скворцов — не просто семьи, а гораздо более сложные структуры, представляющие собой родственные и неродственные структуры, живущие вместе. Авторы утверждают, что это во многом похоже на то, как функционируют человеческие сообщества.

Дружба длиной в жизнь

В ходе исследования команда изучила тысячи взаимодействий между сотнями африканских скворцов и собрала ДНК отдельных птиц, что позволило изучить их генетические связи. В общей сложности ученым удалось собрать поведенческие и генетические данные за 40 сезонов размножения.

Результаты указывают на то, что скворцы действительно в первую очередь помогают сородичам, однако они также постоянно помогают определенным птицам, не являющимся их родственниками. Это происходит даже в те моменты, когда родственники птиц готовы помочь.

Неожиданно оказалось, что некоторые пары поддерживали долгосрочные "отношения взаимной поддержки", меняясь социальными ролями на протяжении всей жизни.

По словам доктора Рубенштейна, результаты их с коллегами работы ставят под сомнение распространенное мнение о том, что помощь в животном мире является исключительно формой альтруизма, обусловленной родственным отбором.

На следующем этапе ученые намерены изучить, как формируются эти отношения птиц, как долго они длятся и почему некоторые отношения остаются крепкими, тогда как другие вскоре распадаются. Ученые также предположили, что подобное взаимопомощное поведение на самом деле, вероятно, является более распространенным в других сообществах, чем считалось ранее — люди попросту недостаточно долго изучали их, чтобы иметь возможность обнаружить

Дружба среди животных

Годами ученые спорят о том, умеют ли на самом деле животные дружить. По словам Дельфины Де Мур из Университета Эксетера, Великобритания, люди формируют социальные отношения, чтобы ориентироваться в окружающей среде. Если животные могут образовать стабильные, длительные и взаимовыгодные связи, характеризующие человеческую дружбу, то действительно можно наблюдать существование дружбы в животном мире.

Например, косатки делятся едой и информацией о том, где найти еду, а гиены, у которых больше друзей, как правило, добиваются большего успеха в своих стаях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, умеют ли кошки дружить.