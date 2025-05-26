Дружба на віки: знайдено те, що повністю змінює наше уявлення про взаємодію птахів

Дослідники щойно виявили, що один вид птахів, як і люди, формують дружні стосунки на все життя. Результати нового дослідження ставлять під сумнів теорію про те, що пернаті практикують "родинний відбір".

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Про це пише The Independent.

Тварини часто допомагають своїм кровним родичам через природну тенденцію просувати свої гени — явище, відоме як "родинний відбір". Водночас люди часто відхиляються від цієї поведінки і формують дружні зв'язки на все життя з неродичами. У випадку з тваринами таку співпрацю встановити набагато складніше, оскільки вона вимагає збору та вивчення великих обсягів даних протягом багатьох років.

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"Родинний відбір" піддався сумніву

Знадобилося майже два десятиліття досліджень, щоб учені змогли виявити переконливі докази існування довголітньої дружби серед африканських шпаків — різноманітної групи птахів, відомих своїм яскравим забарвленням. Це відкриття також проливає нове світло на поведінку людей, які прагнуть допомогти іншим, у тваринному світі.

Дослідники вивчили дані спостережень за майже 20 років і дійшли висновку, що, хоча шпаки здебільшого допомагають своїм кровним родичам, багато хто з них також будує стосунки й з нерородичами. Цікаво, що ці дружні стосунки, як правило, тривають багато років.

За словами співавтора дослідження Дастіна Рубенштейна, спільноти шпаків — не просто сім'ї, а набагато складніші структури, що являють собою споріднені та неспоріднені структури, які живуть разом. Автори стверджують, що це багато в чому схоже на те, як функціонують людські спільноти.

Дружба довжиною в життя

Під час дослідження команда вивчила тисячі взаємодій між сотнями африканських шпаків і зібрала ДНК окремих птахів, що дало змогу вивчити їхні генетичні зв'язки. Загалом ученим вдалося зібрати поведінкові та генетичні дані за 40 сезонів розмноження.

Результати вказують на те, що шпаки справді першочергово допомагають родичам, проте вони також постійно допомагають певним птахам, які не є їхніми родичами. Це відбувається навіть у ті моменти, коли родичі птахів готові допомогти.

Несподівано виявилося, що деякі пари підтримували довгострокові "відносини взаємної підтримки", міняючись соціальними ролями протягом усього життя.

За словами доктора Рубенштейна, результати їхньої з колегами роботи ставлять під сумнів поширену думку про те, що допомога у тваринному світі є винятково формою альтруїзму, зумовленою родинним відбором.

На наступному етапі вчені мають намір вивчити, як формуються ці відносини птахів, як довго вони тривають і чому деякі стосунки залишаються міцними, тоді як інші незабаром розпадаються. Вчені також припустили, що подібна взаємодопомога поведінка насправді, ймовірно, є більш поширеною в інших спільнотах, ніж вважалося раніше — люди просто недостатньо довго вивчали їх, щоб мати можливість виявити

Дружба серед тварин

Роками вчені сперечаються про те, чи вміють насправді тварини дружити. За словами Дельфіни Де Мур з Університету Ексетера, Велика Британія, люди формують соціальні стосунки, щоб орієнтуватися в навколишньому середовищі. Якщо тварини можуть утворити стабільні, тривалі та взаємовигідні зв'язки, що характеризують людську дружбу, то справді можна спостерігати існування дружби у тваринному світі.

Наприклад, косатки діляться їжею та інформацією про те, де знайти їжу, а гієни, які мають більше друзів, як правило, досягають більшого успіху у своїх зграях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чи вміють кішки дружити.