В критических месторождениях лития обнаружено нечто уникальное: о чем идет речь

Большая часть запасов лития в мире находится в соленых водах, химический состав которых принципиально отличается от химического состава других природных соленых вод, например, океана. Результаты нового исследования могут изменить технологии добычи лития.

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Об этом пишет PHYS.org.

Литий является важнейшим минералом в секторе возобновляемой энергетики. Известно, что около 40% мирового производства лития приходится на крупные соляные озера, известные как салары, расположенные в центральных Андах в Южной Америке и на тибетском нагорье в Азии. В этих засушливых высокогорных регионах литий находится под поверхностными солевыми отложениями, растворенный в чрезвычайно соленой воде, называемой рассолом.

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Уникальная химия месторождений лития

По словам руководителя исследования, профессора качества окружающей среды и заведующего кафедрой наук о Земле и климате в Школе окружающей среды имени Николаса при Университете Дьюка Авнера Венгоша, они с коллегами обнаружили, что pH рассолов в этих регионах почти полностью определяется бором, в отличие от морской воды и других обычных соленых вод. Команда пришла к выводу, что они имеют совершенно уникальный геохимический ландшафт.

Уровень pH раствора является мерой его кислотности или щелочности. В большинстве природных вод химические реакции с участием молекулы карбоната в первую очередь определяют способность раствора контролировать изменения pH — щелочности.

В новом исследовании команда обнаружила совершенно иной сценарий на солончаке Уюни — гигантском соляном озере, расположенном на Боливийском плато, где под землей расположено крупнейшее в мире известное месторождение литиевого рассола.

Как добывают литий

Ученые проанализировали pH и химический состав рассолов и солей, связанных с пилотной добычей полезных ископаемых на солончаке Уюни. Традиционно литий из соляных озер добывают путем перекачки природного рассола из-под земли в ряд неглубоких надземных прудов. Далее жидкость испаряется из прудов, оставляя концентрированный рассол, содержащий литий и бор, а также нежелательные соли. В конечном итоге литий извлекается на перерабатывающем предприятии.

Данные указывают на то, что уровень pH в образцах естественной рассола из солончака колебался около нейтрального значения. Напротив, образцы рассола из испарительных прудов оказались очень кислыми. Команда использовала компьютерное моделирование, которое показало, что в обоих случаях основными факторами, влияющими на pH, были высокие концентрации бора.

Природные рассолы также содержат большое количество бора в различных формах, в том числе молекулу борной кислоты и соединения, известные как бораты, относительное распределение которых контролирует pH. Испарение в прудах увеличивает общую концентрацию бора и запускает процесс распада борной кислоты, в результате чего образуются ионы водорода, снижающие pH.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника в лаборатории Венгоша паса Натива, объединение химического анализа с геохимическим моделированием помогло ученым количественно оценить различные молекулярные структуры бора, которые способствуют щелочности в этих литиевых рассолах.

Исследователи взяли пробы рассола из испарительных прудов, подобных этому, расположенному на солончаке Уюни в Боливии Фото: Duke University Nicholas School of the Environment

Геохимическая база данных

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые собрали данные более 300 анализов богатого литием рассола из различных соленых озер, в том числе в:

Чили;

Аргентине;

Боливии;

Тибетском нагорье.

Моделирование показало, что бор оказывал наибольшее влияние на щелочность и, следовательно, на pH в большинстве этих рассолов. Ученым также удалось составить геохимическую базу данных литиевых рассолов по всему земному шару и неизменно обнаруживали, что бор часто является преобладающим компонентом щелочности рассола и контролирует его pH, что подтверждает результаты, полученные на солончаке Уюни в Боливии.

Фактически, ученым впервые в исследовании удалось продемонстрировать роль бора в контроле химических изменений, происходящих при испарении литиевого рассола в соляных озерах. Считается, что результаты в будущем могут быть использованы для разработки новых технологий добычи лития.

Ранее Фокус писал о том, что древний супервулкан в США скрывает самое большое месторождение лития.