У критичних родовищах літію виявлено щось унікальне: про що йдеться
Велика частина запасів літію у світі міститься в солоних водах, хімічний склад яких принципово відрізняється від хімічного складу інших природних солоних вод, наприклад, океану. Результати нового дослідження можуть змінити технології видобутку літію.
Про це пише PHYS.org.
Літій є найважливішим мінералом у секторі відновлюваної енергетики. Відомо, що близько 40% світового виробництва літію припадає на великі соляні озера, відомі як саляри, розташовані в центральних Андах у Південній Америці та на тибетському нагір'ї в Азії. У цих посушливих високогірних регіонах літій міститься під поверхневими сольовими відкладеннями, розчинений у надзвичайно солоній воді, званій розсолом.
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Унікальна хімія родовищ літію
За словами керівника дослідження, професора якості довкілля та завідувача кафедри наук про Землю та клімат у Школі довкілля імені Ніколаса при Університеті Дьюка Авнера Венгоша, вони з колегами виявили, що pH розсолів у цих регіонах майже повністю визначається бором, на відміну від морської води та інших звичайних солоних вод. Команда дійшла висновку, що вони мають абсолютно унікальний геохімічний ландшафт.
Рівень pH розчину є мірою його кислотності або лужності. У більшості природних вод хімічні реакції за участю молекули карбонату насамперед визначають здатність розчину контролювати зміни pH — лужності.
У новому дослідженні команда виявила зовсім інший сценарій на солончаку Уюні — гігантському соляному озері, розташованому на Болівійському плато, де під землею розташоване найбільше у світі відоме родовище літієвого розсолу.
Як добувають літій
Науковці проаналізували pH і хімічний склад розсолів і солей, пов'язаних із пілотним видобутком корисних копалин на солончаку Уюні. Традиційно літій із соляних озер видобувають шляхом перекачування природного розсолу з-під землі в низку неглибоких надземних ставків. Далі рідина випаровується зі ставків, залишаючи концентрований розсіл, що містить літій і бор, а також небажані солі. Зрештою літій витягується на переробному підприємстві.
Дані вказують на те, що рівень pH у зразках природного розсолу із солончаку коливався близько нейтрального значення. Навпаки, зразки розсолу з випарних ставків виявилися дуже кислими. Команда використала комп'ютерне моделювання, яке показало, що в обох випадках основними факторами, що впливають на pH, були високі концентрації бору.
Природні розсоли також містять велику кількість бору в різних формах, зокрема молекулу борної кислоти та сполуки, відомі як борати, відносний розподіл яких контролює pH. Випаровування в ставках збільшує загальну концентрацію бору і запускає процес розпаду борної кислоти, внаслідок чого утворюються іони водню, що знижують pH.
За словами співавтора дослідження, наукового співробітника в лабораторії Венгоша паса Натіва, об'єднання хімічного аналізу з геохімічним моделюванням допомогло вченим кількісно оцінити різні молекулярні структури бору, що сприяють лужності в цих літієвих розсолах.
Геохімічна база даних
Щоб підтвердити свої висновки, вчені зібрали дані понад 300 аналізів багатого літієм розсолу з різних солоних озер, зокрема в:
- Чилі;
- Аргентині;
- Болівії;
- Тибетському нагір'ї.
Моделювання показало, що бор найбільше впливав на лужність і, отже, на pH у більшості цих розсолів. Вченим також вдалося скласти геохімічну базу даних літієвих розсолів по всій земній кулі, і вони незмінно виявляли, що бор часто є переважним компонентом лужності розсолу і контролює його pH, що підтверджує результати, отримані на солончаку Уюні в Болівії.
Фактично, вченим уперше в дослідженні вдалося продемонструвати роль бору в контролі хімічних змін, що відбуваються під час випаровування літієвого розсолу в соляних озерах. Вважається, що результати в майбутньому можуть бути використані для розробки нових технологій видобутку літію.
Раніше Фокус писав про те, що стародавній супервулкан у США приховує найбільше родовище літію.