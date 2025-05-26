Почему одни животные живут пару дней, а другие не могут умереть: ученые ищут ключ

Некоторые животные на Земле проживают свою жизнь всего за неделю, но другие живут сотни лет, едва проявляя признаки старения. Ученые хотят понять, почему некоторые виды на планете живут так долго, а также выяснить, какие биологические силы формируют границы жизни в животном мире.

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Об этом пишет IDR.

Молекулярный биолог из Бирмингемского университета Жуан Педру де Магальес возглавляет программу Human Ageing Genomic Resources. В рамках этой инициативы создается база данных AnAge — растущий каталог максимальной продолжительности жизни сотен видов животных.

Исследования Магальеса сосредоточены на видах, которые “похоже, не стараеют”, говорит ученый. К таким видам относятся некоторые черепахи, рыбы и саламандры, состояние которых не ухудшается с возрастом. Без вмешательства хищников, несчастных случаев или инфекций эти животные теоретически могли бы жить десятилетия и даже дольше.

Основной вопрос в том, почему старение так сильно различается от вида к виду. И он пока остается без ответа.

“Это биологическая загадка, почему некоторые виды стареют быстрее других”, - говорит Магальес.

Он считает, что одна из подсказок кроется в темпе жизни животного и его уязвимости к хищникам. Виды, которые живут под постоянной угрозой со стороны хищников, часто эволюционируют, чтобы быстро расти и размножаться, иногда ценой собственного долголетия. К примеру, мыши взрослею быстро и как правило, умирают молодыми еще до того, как могли бы столкнуться с такими болезнями как рак.

Животные-долгожители, как правило, сталкиваются с меньшим количеством угроз и живут в достаточно стабильной среде. Ученые приводят в пример гренландскую акулу, которая обитает в холодных водах Северной Атлантики. Ей требуется 150 лет, чтобы только достичь половой зрелости. При небольшом количестве хищников и минимальном нарушении окружающей среды акула не спешит размножаться. Такой эволюционный путь позволяет таким животным вкладываться в медленные процессы старения и долгосрочное выживание.

Другой важный фактор долголетия среди животных похоже, кроется в уникальной способности организма восстанавливать свою ДНК. Долгожители обладают более эффективными механизмами для поддержания генетической стабильности и предотвращения мутаций, которые могут привести к таким заболеваниям, как рак. Мыши редко живут в природе достаточно долго, чтобы их организм обзавелся необходимыми мерами предосторожности. Именно поэтому у мышей, которые живут в неволе и безопасности, такие большие показатели рака. Их биология просто не эволюционировала, чтобы отдавать приоритет долгосрочному поддержанию ДНК.

Магальяйнш и другие исследователи особенно интересуются этими молекулярными системами восстановления и устойчивости, которые могут иметь более широкие последствия для понимания того, как работает старение — не только у животных, но, возможно, и у людей. Хотя многое остается неопределенным, исследования, подобные тем, что основаны на базе данных AnAge, продолжают картировать внешние границы биологического времени, вид за видом.

Напомним, морское существо нашло секрет бессмертия. Необычайная биология актинии может стать ключом к научным прорывам в борьбе со старением у людей.