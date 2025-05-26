Чому одні тварини живуть кілька днів, а інші не можуть померти: учені шукають ключ

Деякі тварини на Землі проживають своє життя всього за тиждень, але інші живуть сотні років, ледь проявляючи ознаки старіння. Вчені хочуть зрозуміти, чому деякі види на планеті живуть так довго, а також з'ясувати, які біологічні сили формують межі життя у тваринному світі.

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Про це пише IDR.

Молекулярний біолог із Бірмінгемського університету Жуан Педру де Магальєс очолює програму Human Ageing Genomic Resources. У рамках цієї ініціативи створюється база даних AnAge — зростаючий каталог максимальної тривалості життя сотень видів тварин.

Дослідження Магальєса зосереджені на видах, які "схоже, не старіють", каже вчений. До таких видів належать деякі черепахи, риби та саламандри, стан яких не погіршується з віком. Без втручання хижаків, нещасних випадків або інфекцій ці тварини теоретично могли б жити десятиліття і навіть довше.

Основне питання в тому, чому старіння так сильно різниться від виду до виду. І воно поки що залишається без відповіді.

"Це біологічна загадка, чому деякі види старіють швидше за інші", — каже Магальєс.

Він вважає, що одна з підказок криється в темпі життя тварини та її вразливості до хижаків. Види, які живуть під постійною загрозою з боку хижаків, часто еволюціонують, щоб швидко рости і розмножуватися, іноді ціною власного довголіття. Наприклад, миші дорослішають швидко і, як правило, помирають молодими ще до того, як могли б зіткнутися з такими хворобами, як рак.

Тварини-довгожителі, як правило, стикаються з меншою кількістю загроз і живуть у досить стабільному середовищі. Вчені наводять як приклад гренландську акулу, яка мешкає в холодних водах Північної Атлантики. Їй потрібно 150 років, щоб тільки досягти статевої зрілості. За невеликої кількості хижаків і мінімального порушення навколишнього середовища акула не поспішає розмножуватися. Такий еволюційний шлях дає змогу таким тваринам вкладатися в повільні процеси старіння і довгострокове виживання.

Інший важливий фактор довголіття серед тварин, схоже, криється в унікальній здатності організму відновлювати свою ДНК. Довгожителі володіють більш ефективними механізмами для підтримки генетичної стабільності та запобігання мутацій, які можуть призвести до таких захворювань, як рак. Миші рідко живуть у природі досить довго, щоб їхній організм обзавівся необхідними запобіжними заходами. Саме тому у мишей, які живуть у неволі та безпеці, такі великі показники раку. Їхня біологія просто не еволюціонувала, щоб віддавати пріоритет довгостроковому підтриманню ДНК.

Магальяйнш та інші дослідники особливо цікавляться цими молекулярними системами відновлення і стійкості, які можуть мати ширші наслідки для розуміння того, як працює старіння — не тільки у тварин, а й, можливо, і у людей. Хоча багато що залишається невизначеним, дослідження, подібні до тих, що ґрунтуються на базі даних AnAge, продовжують картувати зовнішні межі біологічного часу, вид за видом.

Нагадаємо, морська істота знайшла секрет безсмертя. Надзвичайна біологія актинії може стати ключем до наукових проривів у боротьбі зі старінням у людей.