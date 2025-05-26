Ехидны делают "сумку" из складочек на животе, чтобы покормить детенышей: их секрет раскрыт

Ученые впервые в истории заглянули внутрь загадочной «псевдосумки» ехидны, которую они создают, сокращая мышцы живота и скрывая детеныша, пока он пьет молоко матери уникальным образом. Теперь мы знаем, как это происходит.

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Об этом пишет Science Alert.

Ехидны — одни из самых странных животных в Австралии, да и во всем мире. Они — млекопитающие, а это значит, что самки кормят своих детенышей молоком, однако лишь после того, как они вылупляются из яиц.

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Тайна ехидны

В новом исследовании биологи из Университета Аделаиды в Австралии впервые в истории подробно изучили, что происходит внутри "псевдосумок" короткоклювых ехидн (Tachyglossus aculeatus) во время выращивания детенышей.

У самок большинства других австралийских сумчатых есть постоянные сумки, снабженные сосками для выкармливания детенышей, чтобы кормить, защищать и вынашивать детенышей в первые дни жизни. Однако у ехидн все совсем иначе: вместо этого они формируют так называемый псевдокарман, сокращая мышцы живота и скрывая детеныша, пока он поглощает молоко уникальным способом.

По словам соавтора исследования, биолога Изабеллы Уилсон из Университета Аделаиды, детеныш трется клювом о часть "псевдосумки", также известной как молочное пятно, в результате чего из кожи выделяется молоко, подобно тому, как это происходит из потовой или сальной железы.

Уникальное деторождение

Ехидны являются одним из двух видов однопроходных, другим является утконос. Они откладывают одно яйцо вместо того, чтобы рожать живых детенышей. Самка ехидны вынашивает это яйцо в своей псевдосумке всего лишь 10 дней, после чего из него вылупляется крошечный, розовый, похожий на желе детеныш ехидны.

В начале своего жизненного пути детеныши ехидны очень малы и беспомощны — колючки появляются только тогда, когда детеныши уже значительно подрастут.

Новорожденный ехидна вылупляется из яйца и попадает в псевдосумку матери Фото: Peggy Rismiller/Michael McKelvey

Уникальная псевдосумка ехидны

Исследователи также обнаружили, что, как и любой другой уголок тела животного, псевдосумки ехидны имеют особый микробиом, состоящий из бактерий и других микробов. Поскольку детеныши вылупляются из яиц, у них попросту нет возможности подхватить микробиом матери, как это делают другие млекопитающие во время родов.

Простыми словами, псевдосумка ехидн — это место, где детеныши, не имеющие функционирующей иммунной системы, впервые сталкиваются с бактериями и другими патогенами. Но мало что известно о том, как это работает.

В новом исследовании биологи собрали образцы микробиомов псевдосумок, взяв мазки у 22 разных ехидн на разных стадиях репродуктивного цикла. Отметим, что некоторые ехидны жили в зоопарке, другие — были дикими животными, а третьи — погибли в результате наезда.

Команда собрала мазки у ехидн во время и вне сезона размножения, а также у других особей, вынашивающих детенышей. Результаты указывают на то, что во время лактации микробные сообщества псевдокарманов демонстрируют существенные различия в составе в сравнении с образцами, взятыми вне сезона размножения. Это говорит о том, что среда псевдосумки ехидны меняется во время лактации, чтобы приспособиться к детенышам, у которых отсутствует функциональная адаптивная иммунная система

Бактериальный тип Firmicutes стал преобладать в псевдокарманах лактирующих ехидн, в то время как численность Bdellovibrionota и Verrucomicrobiota снизилась. У кормящих ехидн относительное обилие более половины бактерий, образующихся в псевдосумке ехидны. Ученые полагают, что бактерии, вероятно, что-то убило.

Ученые также обнаружили, что у ехидн, не вырабатывающих молоко, микробиом псевдосумки функционировал одинаково независимо от того, был ли сезон размножения или нет, а также от того, находились ли они в дикой природе или содержались в неволе. Это указывает на то, что выживаемость вовсе не зависит от того, где именно обитают животные — в дикой природе или неволе.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи обнаружили уникальную ехидну в Индонезии.