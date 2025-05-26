Єхидни роблять "сумку" зі складочок на животі, щоб погодувати дитинчат: їхній секрет розкрито

Учені вперше в історії зазирнули всередину загадкової "псевдосумки" єхидни, яку вони створюють, скорочуючи м'язи живота і приховуючи дитинча, поки воно п'є молоко матері унікальним чином. Тепер ми знаємо, як це відбувається.

Related video

Про це пише Science Alert.

Єхидни — одні з найдивніших тварин в Австралії, та й у всьому світі. Вони — ссавці, а це означає, що самки годують своїх дитинчат молоком, однак лише після того, як вони вилуплюються з яєць.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Таємниця єхидни

У новому дослідженні біологи з Університету Аделаїди в Австралії вперше в історії детально вивчили, що відбувається всередині "псевдосумок" короткодзьобових єхидн (Tachyglossus aculeatus) під час вирощування дитинчат.

У самок більшості інших австралійських сумчастих є постійні сумки, забезпечені сосками для вигодовування дитинчат, щоб годувати, захищати та виношувати дитинчат у перші дні життя. Однак у єхидн все зовсім інакше: натомість вони формують так звану псевдокишеню, скорочуючи м'язи живота і приховуючи дитинча, поки воно поглинає молоко унікальним способом.

За словами співавтора дослідження, біолога Ізабелли Вілсон з Університету Аделаїди, дитинча треться дзьобом об частину "псевдосумки", також відому як молочна пляма, унаслідок чого зі шкіри виділяється молоко, подібно до того, як це відбувається з потової або сальної залози.

Унікальне дітонародження

Єхидни є одним із двох видів однопрохідних, іншим є качконіс. Вони відкладають одне яйце замість того, щоб народжувати живих дитинчат. Самка єхидни виношує це яйце у своїй псевдосумці всього лише 10 днів, після чого з нього вилуплюється крихітне, рожеве, схоже на желе дитинча єхидни.

На початку свого життєвого шляху дитинчата єхидни дуже малі й безпорадні — колючки з'являються тільки тоді, коли дитинчата вже значно підростуть.

Новонароджений єхидна вилуплюється з яйця і потрапляє в псевдосумку матері Фото: Peggy Rismiller/Michael McKelvey

Унікальна псевдосумка єхидни

Дослідники також виявили, що, як і будь-який інший куточок тіла тварини, псевдосумки єхидни мають особливий мікробіом, що складається з бактерій та інших мікробів. Оскільки дитинчата вилуплюються з яєць, у них просто немає можливості підхопити мікробіом матері, як це роблять інші ссавці під час пологів.

Простими словами, псевдосумка єхидн — це місце, де дитинчата, які не мають імунної системи, що функціонує, і уперше стикаються з бактеріями та іншими патогенами. Але мало що відомо про те, як це працює.

У новому дослідженні біологи зібрали зразки мікробіомів псевдосумок, взявши мазки у 22 різних єхидн на різних стадіях репродуктивного циклу. Зазначимо, що деякі єхидни жили в зоопарку, інші — були дикими тваринами, а треті — загинули внаслідок наїзду.

Команда зібрала мазки у єхидн під час і поза сезоном розмноження, а також в інших особин, які виношують дитинчат. Результати вказують на те, що під час лактації мікробні угруповання псевдокишень демонструють істотні відмінності у складі, як порівняти зі зразками, взятими поза сезоном розмноження. Це говорить про те, що середовище псевдосумки єхидни змінюється під час лактації, щоб пристосуватися до дитинчат, у яких відсутня функціональна адаптивна імунна система.

Бактеріальний тип Firmicutes став переважати в псевдокишенях єхидн у період лактації, у той час, як чисельність Bdellovibrionota і Verrucomicrobiota знизилася. У єхидн, що годують, відносна велика кількість понад половину бактерій, що утворюються в псевдосумці єхидни. Вчені вважають, що бактерії, ймовірно, щось убило.

Учені також виявили, що у єхидн, які не виробляють молоко, мікробіом псевдосумки функціонував однаково незалежно від того, був сезон розмноження чи ні, а також від того, перебували вони в дикій природі чи утримувалися в неволі. Це вказує на те, що виживання зовсім не залежить від того, де саме мешкають тварини — в дикій природі чи неволі.

Раніше Фокус писав про те, що дослідники виявили унікальну єхидну в Індонезії.