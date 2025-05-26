Нечто заставляет птиц "трескаться и хрустеть" изнутри: ученые показали душераздирающие кадры

В новом исследовании ученые сделали невероятное и тревожное открытие — птицы настолько набиты пластиком, что он буквально «трескается и хрустит» внутри них самих. Основной причиной является то, что пернатые съели слишком много пластика.

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Об этом пишет Daily Mail.

С тех пор как более 150 лет назад человечество впервые изготовило пластик, он стал настоящей проблемой для всей планеты. Крохотные частицы микропластика уже были обнаружены учеными в почве, воде, воздухе, пище, которую мы потребляем, а также наших собственных телах и телах других видов.

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В новом исследовании ученые показали тревожные кадры, раскрывающие разрушительное воздействие загрязнения Земли. Авторы исследования отмечают, что птицы настолько забиты пластиком, что он буквально "трескается и хрустит" внутри них.

Птицы под завязку набиты пластиком

Небольшой вулканический остров у восточного побережья Австралии Лорд-Хау является домом для около 44 000 буревестников. После рождения птенцы находятся в своих норах в течение 90 дней и должны получать от родителей рацион из рыбы и кальмаров.

Но новые данные указывают на то, что родители случайно кормят своих птенцов едой из пластика, в том числе:

зажимы для воздушных шаров;

детали LEGO;

крышечки от ручек;

крышечки от бутылок;

колеса от игрушечных машинок.

Теперь ученые считают, что в желудке каждой птицы находится 50 и более кусочков пластика. По словам доктора Алекса Бонда, старшего куратора, отвечающего за птиц в Музее естественной истории, они с коллегами документируют угрозы для птиц на острове с 2009 года.

Наблюдения показывают, что пластик может составлять до 10% массы тела птенца, в результате чего попросту не остается места для настоящей еды. Доктор Бонд объяснил, что пластик также может поглощать токсины из океана, попадать в желудок птицы и выделять эти токсины в кровоток.

В желудках птиц находят пластиковый мусор Фото: Jennifer Lavers

Угроза для пернатых

Вместе с учеными из Корпорации аборигенов имени Эсперанса Тьялтджрака и Университета Тасмании доктор Алекс Бонд измерил уровень загрязняющих веществ в крови и перьях птиц. Они также изучают повреждения тканей внутренних органов птиц и исследуют пластик из их желудков.

К сожалению, почти каждое утро ученые обнаруживают на пляжах тела мертвых птиц. Наблюдения показывают, что птенцы вылетают из гнезда и направляются к воде, но те, кто слишком слаб, попросту не могут добраться.

Ученые собирают птенцов и доставляют их в лабораторию, где опорожняет их желудки, большая часть которых заполнена бесчисленными крупными кусками пластика. Они также промывают желудки живых птиц, осторожно закачивая в них морскую воду, в результате чего птица отрыгивает ее обратно в ведро — таким образом удается извлечь большое количество мусора из их желудков.

Пример пластикового мусора, обнаруженного в желудках птиц Фото: Neal Haddaway

Опасность пластика для птиц

Предыдущие исследования уже показали, что у птиц, в желудках которых наибольшее количество пластика, в тканях также наблюдается более высокая концентрация токсичных загрязняющих веществ. В 2023 году доктор Бонд и его команда придумали название "пластикоз" для описания заболевания, при котором пластик, многократно проникающий в желудок птицы, может вызывать раздражение.

Данные также указывают на то, что за последние годы численность толстолапых буревестников на острове Лорд-Хау значительно сократилась и не последнюю роль в этом сыграло загрязнение микропластиком.

Некоторые птицы умирают из-за загрязнения пластика Фото: Neal Haddaway

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как микропластик засоряет наш организм.