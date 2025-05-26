Щось змушує птахів "тріскатися і хрустіти" зсередини: вчені показали несамовиті кадри

У новому дослідженні вчені зробили неймовірне і тривожне відкриття — птахи настільки набиті пластиком, що він буквально "тріскається і хрумтить" всередині них самих. Основною причиною є те, що пернаті з'їли занадто багато пластику.

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Про це пише Daily Mail.

Відтоді як понад 150 років тому людство вперше виготовило пластик, він став справжньою проблемою для всієї планети. Крихітні частинки мікропластику вже були виявлені вченими в ґрунті, воді, повітрі, їжі, яку ми споживаємо, а також в наших власних тілах і тілах інших видів.

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У новому дослідженні вчені показали тривожні кадри, що розкривають руйнівний вплив забруднення Землі. Автори дослідження зазначають, що птахи настільки забиті пластиком, що він буквально "тріскається і хрумтить" всередині них.

Птахи під зав'язку набиті пластиком

Невеликий вулканічний острів біля східного узбережжя Австралії Лорд-Хау є домом для близько 44 000 буревісників. Після народження пташенята перебувають у своїх норах упродовж 90 днів і мають отримувати від батьків раціон із риби та кальмарів.

Але нові дані вказують на те, що батьки випадково годують своїх пташенят їжею із пластику, зокрема:

затискачі для повітряних кульок;

деталі LEGO;

кришечки від ручок;

кришечки від пляшок;

колеса від іграшкових машинок.

Тепер учені вважають, що в шлунку кожного птаха перебуває 50 і більше шматочків пластику. За словами доктора Алекса Бонда, старшого куратора, який відповідає за птахів у Музеї природної історії, вони з колегами документують загрози для птахів на острові з 2009 року.

Спостереження показують, що пластик може становити до 10% маси тіла пташеняти, внаслідок чого просто не залишається місця для справжньої їжі. Доктор Бонд пояснив, що пластик також може поглинати токсини з океану, потрапляти в шлунок птаха і виділяти ці токсини в кровотік.

У шлунках птахів знаходять пластикове сміття Фото: Jennifer Lavers

Загроза для пернатих

Разом із вченими з Корпорації аборигенів імені Есперанса Тьялтджрака та Університету Тасманії доктор Алекс Бонд виміряв рівень забруднювальних речовин у крові та пір'ї птахів. Вони також вивчають пошкодження тканин внутрішніх органів птахів і досліджують пластик з їхніх шлунків.

На жаль, майже щоранку вчені виявляють на пляжах тіла мертвих птахів. Спостереження показують, що пташенята вилітають із гнізда і прямують до води, але ті, хто занадто слабкий, просто не можуть дістатися.

Вчені збирають пташенят і доставляють їх у лабораторію, де спорожняють їхні шлунки, більша частина яких заповнена незліченними великими шматками пластику. Вони також промивають шлунки живих птахів, обережно закачуючи в них морську воду, внаслідок чого птах відригує її назад у відро — у такий спосіб вдається витягти велику кількість сміття з їхніх шлунків.

Приклад пластикового сміття, виявленого в шлунках птахів Фото: Neal Haddaway

Небезпека пластику для птахів

Попередні дослідження вже показали, що у птахів, у шлунках яких найбільша кількість пластику, у тканинах також спостерігається вища концентрація токсичних забруднювальних речовин. У 2023 році доктор Бонд і його команда вигадали назву "пластикоз" для опису захворювання, за якого пластик, що багаторазово проникає у шлунок птаха, може викликати подразнення.

Дані також вказують на те, що останніми роками чисельність товстолапих буревісників на острові Лорд-Хау значно скоротилася і не останню роль у цьому зіграло забруднення мікропластиком.

Деякі птахи помирають через забруднення пластику Фото: Neal Haddaway

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, як мікропластик засмічує наш організм.