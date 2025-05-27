Серьезная угроза для Земли скрывается возле Венеры: что выяснили астрономы

Ученые обнаружили, что на одной орбите с Венерой вокруг Солнца вращаются потенциально опасные для нашей планеты астероиды. Большое их количество еще скрывается, но их необходимо найти, ведь они представляют собой серьезную угрозу для нашей планеты.

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Исследование принято к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет ScienceAlert.

Основная часть астероидов в Солнечной системе находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, но многие астероиды, которые считаются околоземными, находятся ближе к нашей планете. Потенциально опасными астероидами считаются те, что имеют размер более 140 метров и приближаются к Земле на расстояние 7,5 млн км и меньше. Любой такой астероид может представлять угрозу.

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Астрономы обнаружили, что такие же опасные для Земли астероиды кружат вокруг Солнца по одной орбите с Венерой. Было обнаружено 20 таких космических камней, но их, как считают ученые, намного больше. Они скорее всего не могут врезаться в Венеру, но могут упасть на Землю.

Дело в том, что эти астероиды имеют непредсказуемую орбиту. Как показало моделирование траектория движения таких астероидов может сильно измениться в течение ближайших 100 лет. Также выяснилось, что это изменение орбиты может привести к потенциальному столкновению астероидов Венеры с Землей.

Большинство астероидов Солнечной системы находятся в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Есть также троянские астроиды, которые делят с Юпитером одну орбиту вокруг Солнца. Астрономы обнаружили подобные астероиды возле Венеры, которые представляют угрозу для Земли Фото: NASA

Многие астероиды, которые вращаются на той же орбите, что и Венера, остаются скрытыми, ведь их затмевает яркий свет Солнца. Но ученые считают, что Обсерватория имени Веры Рубин сможет их обнаружить, когда будет введена в эксплуатацию в конце этого года или в начале следующего.

Но самый лучший способ обнаружить и изучить эти опасные для Земли астероиды состоит в том, что нужно отправить к Венере специальный зонд.

Ученые говорят, что там могут скрываться астероиды размером более 150 метров, но даже удар камня шириной 150 метров может разрушить целые города, ведь при ударе выделиться энергия эквивалентная сотням мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это тысячи раз мощнее взрывов атомных бомб, сброшенных на Японию во время Второй мировой войны.

Как уже писал Фокус, недавно мимом Земли пролетел новый крупный астероид, который обнаружили за несколько дней до сближения с нашей планетой.

Также Фокус писал о том, что потенциально обитаемыми являются не только планеты вне Солнечной системы. У этих планет могут быть пригодные для жизни спутники.

Еще Фокус писал о том, что в фантастическом фильме "Марсианин" 2015 года предполагается, что к 2035 году NASA трижды высадит людей на Марс. Прошло уже 10 лет, но исследование Марса выглядит несколько иначе, чем было показано в фильме.