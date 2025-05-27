"Марсианин" предсказал колонию на Марсе к 2035 году: насколько мы близки к этому (фото)

В фантастическом фильме “Марсианин” 2015 года, который был основан на книге Энди Уира с одноименным названием, предполагается, что к 2035 году NASA трижды высадит людей на Марс. Прошло уже 10 лет, но исследование Марса выглядит несколько иначе, чем было показано в фильме.

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Об этом пишет Live Science.

NASA пока не высадило астронавтов на Марс и даже не смогло вернуть человека на Луну после окончания программы "Аполлон" в 1972 году. Новая высадка на Луну запланирована на 2027 год, но о пилотируемых миссиях на Марс пока еще говорить рано. Но за последние 10 лет роботизированные, а не пилотируемые миссии внесли огромный вклад в понимание Красной планеты.

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С 2015 года орбитальные аппараты и марсоходы изменили понимание Марса учеными. Они раскрыли множество идей о том, как его климат менялся с течением времени. Климатические изменения на Марсе также отражают процессы в Солнечной системе, влияющие на Землю в то время, когда жизнь только зарождалась. Таким образом, Марс стал центром исследования того, являйся ли мы одинокими в космосе или нет.

Марсоходы Opportunity, Curiosity и Perseverance проехали десятки километров, изучая поверхность Марса. Изучая слоистые осадочные горные породы ученые собрали данные о том, как изменился Марс за миллиарды лет. Марс когда-то был миром извергающихся вулканов, ледников, озер и текущих рек и эта планета мало чем отличалась от ранней Земли. Затем ядро ​​Марса остыло, его магнитное поле ослабло, а атмосфера ушла. Открытая поверхность планеты сохранила признаки этих процессов. Благодаря наблюдениям роботизированных миссий ученые выяснили, что в далеком прошлом Марс имел более влажный климат, а на его поверхности существовала жидкая вода, которая могла быть местом обитания внеземной жизни.

Марс Фото: NASA

Например, марсоход Perseverance недавно проанализировал уникальный набор горных пород, содержащих органические, то есть основанные на углероде, соединения. Органические соединения служат строительными блоками жизни, но требуется более подробный анализ, чтобы определить, были ли эти конкретные породы когда-то носителями микробной жизни.

Будущая миссия NASA Mars Sample Return должна помочь выяснить, была ли жизнь на Марсе или нет. Эта миссия впервые в истории должна доставить на Земле образцы горных пород с Марса. Марсоход Perseverance уже хранит образцы пород и почвы, в том числе содержащие органические соединения, в герметичных трубках. Осталось их только забрать и доставить на Землю.

Поверхность Марса Фото: NASA

Ученые могут узнать гораздо больше о пригодности Марса для жизни, геологической истории планеты и наличии каких-либо признаков жизни на Марсе с помощью миссии по доставке образцов.

Хотя некоторые ученые считают колонизацию Марса очень привлекательной идеей, пока что ее перспективы туманны. Неизвестно, сможет ли NASA к 2035 году хотя бы один раз высадить астронавтов на Марс. Полет только в одну сторону занимает от 6 до 9 месяцев, но нужно учитывать, что астронавтам придется находится на Марсе некоторое время, прежде, чем вернуться обратно. Поэтому такая миссия может занять до трех лет, но это учитывая существующие сейчас технологии космических полетов.

Поверхность Марса Фото: NASA

В то же время некоторые эксперты связывают колонизацию Марса с разработками компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск. Сам миллиардер неоднократно заявлял о том, что он хотел бы построить огромный город на Марсе и переселить туда сотни тысяч людей. Предполагается, что это можно сделать с помощью самой мощной ракеты в мире Starship. Но эта ракета еще не введена в эксплуатацию и, как уже писал Фокус, стали известны причины катастрофы, которая произошла во время восьмого испытательного запуска ракеты Starship.

У идеи колонизировать Марс есть много критиков, которые считают, что такой проект осуществить невероятно сложно и дорого. К тому же Марс не пригоден для жизни человека, а потому нужно построить специальную инфраструктуру, которая бы способствовала длительному пребыванию человека на Марсе.

Как уже писал Фокус, марсоход Perseverance добрался к новому региону на Марсе, который содержит одни из самых древних горных пород на Красной планете. Там могут быть и признаки внеземной жизни.