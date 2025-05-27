"Марсіанин" передбачив колонію на Марсі до 2035 року: наскільки ми близькі до цього (фото)

У фантастичному фільмі "Марсіанин" 2015 року, який був заснований на книзі Енді Віра з однойменною назвою, передбачається, що до 2035 року NASA тричі висадить людей на Марс. Минуло вже 10 років, але дослідження Марса виглядає дещо інакше, ніж було показано у фільмі.

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Про це пише Live Science.

NASA поки що не висадило астронавтів на Марс і навіть не змогло повернути людину на Місяць після закінчення програми "Аполлон" у 1972 році. Нова висадка на Місяць запланована на 2027 рік, але про пілотовані місії на Марс поки що говорити рано. Але за останні 10 років роботизовані, а не пілотовані місії зробили величезний внесок у розуміння Червоної планети.

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З 2015 року орбітальні апарати і марсоходи змінили розуміння Марса вченими. Вони розкрили безліч ідей про те, як його клімат змінювався з плином часу. Кліматичні зміни на Марсі також відображають процеси в Сонячній системі, що впливають на Землю в той час, коли життя тільки зароджувалося. Таким чином, Марс став центром дослідження того, чи є ми самотніми в космосі чи ні.

Марсоходи Opportunity, Curiosity і Perseverance проїхали десятки кілометрів, вивчаючи поверхню Марса. Вивчаючи шаруваті осадові гірські породи вчені зібрали дані про те, як змінився Марс за мільярди років. Марс колись був світом вулканів, що вивергаються, льодовиків, озер і річок, що течуть, і ця планета мало чим відрізнялася від ранньої Землі. Потім ядро Марса охололо, його магнітне поле ослабло, а атмосфера пішла. Відкрита поверхня планети зберегла ознаки цих процесів. Завдяки спостереженням роботизованих місій учені з'ясували, що в далекому минулому Марс мав вологіший клімат, а на його поверхні існувала рідка вода, яка могла бути місцем проживання позаземного життя.

Марс Фото: solar-system

Наприклад, марсохід Perseverance нещодавно проаналізував унікальний набір гірських порід, що містять органічні, тобто засновані на вуглеці, сполуки. Органічні сполуки слугують будівельними блоками життя, але потрібен більш детальний аналіз, щоб визначити, чи були ці конкретні породи колись носіями мікробного життя.

Майбутня місія NASA Mars Sample Return має допомогти з'ясувати, було життя на Марсі чи ні. Ця місія вперше в історії має доставити на Землю зразки гірських порід з Марса. Марсохід Perseverance уже зберігає зразки порід і ґрунту, зокрема ті, що містять органічні сполуки, у герметичних трубках. Залишилося їх тільки забрати і доставити на Землю.

Поверхня Марса Фото: NASA

Вчені можуть дізнатися набагато більше про придатність Марса для життя, геологічну історію планети і наявність будь-яких ознак життя на Марсі за допомогою місії з доставки зразків.

Хоча деякі вчені вважають колонізацію Марса дуже привабливою ідеєю, поки що її перспективи туманні. Невідомо, чи зможе NASA до 2035 року хоча б один раз висадити астронавтів на Марс. Політ тільки в один бік займає від 6 до 9 місяців, але потрібно враховувати, що астронавтам доведеться перебувати на Марсі деякий час, перш ніж повернутися назад. Тож така місія може зайняти до трьох років, але це з огляду на наявні зараз технології космічних польотів.

Поверхня Марса Фото: solar-system

Водночас деякі експерти пов'язують колонізацію Марса з розробками компанії SpaceX, власником якої є Ілон Маск. Сам мільярдер неодноразово заявляв про те, що він хотів би побудувати величезне місто на Марсі і переселити туди сотні тисяч людей. Передбачається, що це можна зробити за допомогою найпотужнішої ракети у світі Starship. Але ця ракета ще не введена в експлуатацію і, як уже писав Фокус, стали відомі причини катастрофи, яка сталася під час восьмого випробувального запуску ракети Starship.

Ідея колонізувати Марс має багато критиків, які вважають, що такий проєкт здійснити неймовірно складно і дорого. До того ж Марс не придатний для життя людини, а тому потрібно побудувати спеціальну інфраструктуру, яка б сприяла тривалому перебуванню людини на Марсі.

Як уже писав Фокус, марсохід Perseverance дістався до нового регіону на Марсі, який містить одні з найдавніших гірських порід на Червоній планеті. Там можуть бути й ознаки позаземного життя.