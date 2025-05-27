Серйозна загроза для Землі ховається біля Венери: що з'ясували астрономи

Вчені виявили, що на одній орбіті з Венерою навколо Сонця обертаються потенційно небезпечні для нашої планети астероїди. Велика їхня кількість ще приховується, але їх необхідно знайти, адже вони становлять серйозну загрозу для нашої планети.

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Дослідження прийнято до публікації в журналі Astronomy and Astrophysics, пише ScienceAlert.

Основна частина астероїдів у Сонячній системі розташована в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, але багато астероїдів, які вважаються навколоземними, знаходяться ближче до нашої планети. Потенційно небезпечними астероїдами вважаються ті, що мають розмір понад 140 метрів і наближаються до Землі на відстань 7,5 млн км і менше. Будь-який такий астероїд може становити загрозу.

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Астрономи виявили, що такі ж небезпечні для Землі астероїди кружляють навколо Сонця по одній орбіті з Венерою. Було виявлено 20 таких космічних каменів, але їх, як вважають вчені, набагато більше. Вони, найімовірніше, не можуть врізатися у Венеру, але можуть впасти на Землю.

Річ у тім, що ці астероїди мають непередбачувану орбіту. Як показало моделювання, траєкторія руху таких астероїдів може сильно змінитися протягом найближчих 100 років. Також з'ясувалося, що ця зміна орбіти може призвести до потенційного зіткнення астероїдів Венери із Землею.

Більшість астероїдів Сонячної системи знаходяться в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Є також троянські астроїди, які ділять з Юпітером одну орбіту навколо Сонця. Астрономи виявили подібні астероїди біля Венери, які становлять загрозу для Землі Фото: solar-system

Багато астероїдів, які обертаються на тій самій орбіті, що й Венера, залишаються прихованими, адже їх затьмарює яскраве світло Сонця. Але вчені вважають, що Обсерваторія імені Віри Рубін зможе їх виявити, коли буде введена в експлуатацію наприкінці цього року або на початку наступного.

Але найкращий спосіб виявити і вивчити ці небезпечні для Землі астероїди полягає в тому, що потрібно відправити до Венери спеціальний зонд.

Науковці кажуть, що там можуть ховатися астероїди розміром понад 150 метрів, але навіть удар каменю завширшки 150 метрів може зруйнувати цілі міста, адже під час удару виділитися енергія еквівалентна сотням мегатонн у тротиловому еквіваленті. Це в тисячі разів потужніший за вибухи атомних бомб, скинутих на Японію під час Другої світової війни.

Як уже писав Фокус, нещодавно повз Землю пролетів новий великий астероїд, який виявили за кілька днів до зближення з нашою планетою.

Також Фокус писав про те, що потенційно населеними є не тільки планети поза Сонячною системою. У цих планет можуть бути придатні для життя супутники.

Ще Фокус писав про те, що у фантастичному фільмі "Марсіанин" 2015 року передбачається, що до 2035 року NASA тричі висадить людей на Марс. Минуло вже 10 років, але дослідження Марса виглядає дещо інакше, ніж було показано у фільмі.