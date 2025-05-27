Вход в подземный мир скрывал артефакты исчезнувшего народа: что обнаружили археологи (фото)

Во время исследования пещеры высоко в горах Мексики спелеологи подумали, что нашли кучу обычного мусора. Но выяснилось, что там находятся артефакты, которые использовали представители малоизвестного народа в своих ритуалах более 500 лет назад.

Related video

Об этом пишет Live Science.

Пещера Тлайокок находится в Мексике в горах на высоте примерно 2380 метров над уровнем моря. Двое спелеологов возможно впервые за 500 лет вошли в эту пещеру для исследования.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Примерно на глубине 150 метров потолок пещеры опустился вниз. Спелеологам пришлось пробираться через затопленную пещеру с зазором всего в 15 сантиметров между водой и потолком пещеры. Во время исследования спелеологи нашли скрытую камеру, где находились 14 артефактов, которые изначально они приняли за обычный мусор.

Среди артефактов были 4 браслета из ракушек, гигантская украшенная раковина улитки, два целых каменных диска и шесть фрагментов дисков, а также кусок обугленного дерева. Спелеологи связались с Национальным институтом антропологии и истории Мексики, который отправил археологов для изучения артефактов.

Учитывая расположение браслетов, которые были надеты на небольшие округлые сталагмиты с "фаллическим подтекстом", археологи предположили, что в пещере Тлайокок, вероятно, проводились ритуалы, связанные с плодородием.

Учитывая расположение браслетов, которые были надеты на небольшие округлые сталагмиты с "фаллическим подтекстом", археологи предположили, что в пещере Тлайокок, вероятно, проводились ритуалы, связанные с плодородием Фото: Live Science

Археологи говорят, что у народов, которые обитали на территории Мексики до прихода испанцев, пещеры были священными местами, которые были своеобразным входом в подземный мир и они считались утробой Земли.

Три браслета имеют резные украшения. S-образный символ связан с планетой Венера и измерением времени, в то время как профиль человекоподобной фигуры может представлять бога-творца Кетцалькоатля.

Среди артефактов были 4 браслета из ракушек, гигантская украшенная раковина улитки, два целых каменных диска и шесть фрагментов дисков, а также кусок обугленного дерева Фото: Live Science

Анализ артефактов позволил ученым выяснить, что они были созданы в период между 950 и 1521 годами. Предполагается, что артефакты создали представители малоизвестной культуры Тлакотепеуа, которые жили в этом регионе, но давно исчезли.

Ученые говорят, что артефакты хорошо сохранились, ведь были обнаружены в закрытой среде, где влажность довольно стабильна.

Напоминаем, что на территории современной Мексики существовала Ацтекская империя. Ацтеки поработили множество разных народов, но их империя пала после прихода испанских конкистадоров, которые вели войну с ацтеками с 1519 по 1521 год. Завоевание Ацтекской империи испанцами имело колоссальные последствия для Мезоамерики и для истории Испании и всего мира.

Фокус также писал о том, почему внутри пирамид Древнего Египта редко находят тела фараонов. Сейчас археологи сходятся во мнении, что пирамиды Древнего Египта служили монументальными гробницами для фараонов и их семей. Но если египетские пирамиды были действительно грандиозными мавзолеями, почему в них обнаружено так мало человеческих тел? Причина на самом деле очень проста.

Также Фокус писал о том, что серьезная угроза для Земли скрывается возле Венеры. Ученые обнаружили, что на одной орбите с Венерой вокруг Солнца вращаются потенциально опасные для нашей планеты астероиды.