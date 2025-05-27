Вхід у підземний світ приховував артефакти зниклого народу: що виявили археологи (фото)

Під час дослідження печери високо в горах Мексики спелеологи подумали, що знайшли купу звичайного сміття. Але з'ясувалося, що там знаходяться артефакти, які використовували представники маловідомого народу у своїх ритуалах понад 500 років тому.

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Про це пише Live Science.

Печера Тлайокок розташована в Мексиці в горах на висоті приблизно 2380 метрів над рівнем моря. Двоє спелеологів можливо вперше за 500 років увійшли в цю печеру для дослідження.

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Приблизно на глибині 150 метрів стеля печери опустилася вниз. Спелеологам довелося пробиратися через затоплену печеру із зазором лише в 15 сантиметрів між водою і стелею печери. Під час дослідження спелеологи знайшли приховану камеру, де знаходилися 14 артефактів, які спочатку вони прийняли за звичайне сміття.

Серед артефактів були 4 браслети з черепашок, гігантська оздоблена мушля равлика, два цілих кам'яних диски і шість фрагментів дисків, а також шматок обвугленого дерева. Спелеологи зв'язалися з Національним інститутом антропології та історії Мексики, який відправив археологів для вивчення артефактів.

З огляду на розташування браслетів, які були надіті на невеликі округлі сталагміти з "фалічним підтекстом", археологи припустили, що в печері Тлайокок, імовірно, проводилися ритуали, пов'язані з родючістю.

З огляду на розташування браслетів, які були надіті на невеликі округлі сталагміти з "фалічним підтекстом", археологи припустили, що в печері Тлайокок, імовірно, проводилися ритуали, пов'язані з родючістю... Фото: Live Science

Археологи кажуть, що у народів, які мешкали на території Мексики до приходу іспанців, печери були священними місцями, що були своєрідним входом у підземний світ, їх вважали утробою Землі.

Три браслети мають різьблені прикраси. S-подібний символ пов'язаний із планетою Венера і вимірюванням часу, тоді як профіль людиноподібної фігури може представляти бога-творця Кетцалькоатля.

Серед артефактів були 4 браслети з черепашок, гігантська оздоблена мушля равлика, два цілих кам'яних диски і шість фрагментів дисків, а також шматок обвугленого дерева Фото: Live Science

Аналіз артефактів дав змогу вченим з'ясувати, що вони були створені в період між 950 і 1521 роками. Припускають, що артефакти створили представники маловідомої культури Тлакотепеуа, які жили в цьому регіоні, але давно зникли.

Науковці кажуть, що артефакти добре збереглися, адже їх було виявлено в закритому середовищі, де вологість доволі стабільна.

Нагадуємо, що на території сучасної Мексики існувала Ацтекська імперія. Ацтеки поневолили безліч різних народів, але їхня імперія впала після приходу іспанських конкістадорів, які вели війну з ацтеками з 1519 по 1521 рік. Завоювання Ацтекської імперії іспанцями мало колосальні наслідки для Мезоамерики і для історії Іспанії та всього світу.

Фокус також писав про те, чому всередині пірамід Стародавнього Єгипту рідко знаходять тіла фараонів. Зараз археологи сходяться на думці, що піраміди Стародавнього Єгипту слугували монументальними гробницями для фараонів та їхніх сімей. Але якщо єгипетські піраміди були справді грандіозними мавзолеями, чому в них виявлено так мало людських тіл? Причина насправді дуже проста.

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