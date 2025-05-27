Лицо возрастом 43 000 лет: обнаружен первый полный отпечаток пальца неандертальца (фото)

Ученые считают, что первый самый полный отпечаток пальца неандертальца, возможно, был оставлен доисторическим художником во время рисования лица на камне с помощью красной охры. Этот камень с отпечатком был найден в пещере в Испании, и он дает новые доказательства когнитивных способностей неандертальцев. Ученые считают, что неандертальцы, как и люди, имели склонность видеть лица в неодушевленных предметах. Это явление, известное как парейдолия.

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Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, пишет IFLScience.

Ученые говорят, что обнаруженный камень способствует лучшему пониманию способности неандертальцев к абстракции, предполагая, что он может представлять собой одну из самых ранних символизаций человеческого лица в доисторические времена. Этот камень был оставлен в пещере примерно 43 000 лет назад и был обнаружен рядом с инструментами неандертальцев.

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Ранее в Германии обнаружили частичный отпечаток пальца неандертальца, но теперь ученые увидели на камне полный отпечаток и считают, что он был оставлен намеренно. Исследователи пришли к выводу, что древний художник специально нанес краску на палец и затем оставил свой отпечаток на камне.

Ранее в Германии обнаружили частичный отпечаток пальца неандертальца, но теперь ученые увидели на камне полный отпечаток и считают, что он был оставлен намеренно Фото: IFLS

Ученые не обнаружили признаков того, что камень использовался в качестве инструмента, а потому предполагают, что этот предмет имел не функциональную, а символическую ценность. На камне красный отпечаток сочетается с серией естественных углублений и образует изображение, которое напоминать человеческое лицо с глазами, ртом и носом.

Авторы исследования говорят, что этот камень может представлять собой одну из древнейших известных абстракций человеческого лица в доисторические времена, согласно гипотезе парейдолии лица.

Авторы исследования говорят, что этот камень может представлять собой одну из древнейших известных абстракций человеческого лица в доисторические времена Фото: IFLS

Парейдолия относится к психологическому процессу, с помощью которого человеческий разум естественным образом настроен на выявление знакомых черт в повседневных предметах. Явление парейдолии лица касается нашей склонности узнавать лица всякий раз, когда мы видим пару пятен или линий, расположенных как глаза и рот.

Исследователи предполагают, что неандертальский художник мог пытаться изобразить лицо на камне, ведь он мог видеть, что некоторые особенности действительно напоминают лицо.

Хотя ученые и не делают никаких окончательных заявлений, они пришли к выводу, что нельзя исключать возможность того, что и Homo sapiens, и Homo neanderthalensis обладали схожими способностями к интерпретации парейдолии лица.

Неандертальцы имели рост 160-165 см, но у них было более крепкое телосложение, чем у нас Фото: BBC

Что мы знаем про неандертальцев?

Неандертальцы появились примерно 400 000 лет назад и вымерли примерно 40 000 лет назад.

Неандертальцы жили на территории Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Неандертальцы имели рост 160-165 см, но у них было более крепкое телосложение, чем у нас. Также они имели мощные надбровные дуги и широкий нос.

Неандертальцы создавали сложные каменные инструменты, использовали огонь, строили убежища и были хорошими охотниками на мамонтов.

Неандертальцы хоронили своих мертвых, что свидетельствует о символическом мышлении. Также они создавали простейшие наскальные рисунки.

Неандертальцы сосуществовали с современными людьми в течение тысяч лет и скрещивались с ними.

От 1% до 4% ДНК современных людей имеет неандертальское происхождение.

Как уже писал Фокус, ученые нашли останки одного из последних неандертальцев, который был частью небольшой группы, жившей 42-52 тыс. лет назад.

Также Фокус писал о том, что вход в подземный мир скрывал артефакты исчезнувшего народа. Во время исследования пещеры высоко в горах Мексики спелеологи подумали, что нашли кучу обычного мусора. Но выяснилось, что там находятся артефакты, которые использовали представители малоизвестного народа в своих ритуалах более 500 лет назад.