Обличчя віком 43 000 років: виявлено перший повний відбиток пальця неандертальця (фото)

Вчені вважають, що перший найповніший відбиток пальця неандертальця, можливо, був залишений доісторичним художником під час малювання обличчя на камені за допомогою червоної охри. Цей камінь із відбитком був знайдений у печері в Іспанії, і він дає нові докази когнітивних здібностей неандертальців. Учені вважають, що неандертальці, як і люди, мали схильність бачити обличчя в неживих предметах. Це явище, відоме як парейдолія.

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Дослідження опубліковано в журналі Archaeological and Anthropological Sciences, пише IFLScience.

Вчені кажуть, що виявлений камінь сприяє кращому розумінню здатності неандертальців до абстракції, припускаючи, що він може являти собою одну з найбільш ранніх символізацій людського обличчя в доісторичні часи. Цей камінь був залишений у печері приблизно 43 000 років тому і був виявлений поруч з інструментами неандертальців.

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Раніше в Німеччині виявили частковий відбиток пальця неандертальця, але тепер учені побачили на камені повний відбиток і вважають, що він був залишений навмисно. Дослідники дійшли висновку, що древній художник спеціально наніс фарбу на палець і потім залишив свій відбиток на камені.

Раніше в Німеччині виявили частковий відбиток пальця неандертальця, але тепер учені побачили на камені повний відбиток і вважають, що його було залишено навмисно Фото: IFLS

Вчені не виявили ознак того, що камінь використовувався як інструмент, а тому припускають, що цей предмет мав не функціональну, а символічну цінність. На камені червоний відбиток поєднується із серією природних заглиблень і утворює зображення, що нагадує людське обличчя з очима, ротом і носом.

Автори дослідження кажуть, що цей камінь може являти собою одну з найдавніших відомих абстракцій людського обличчя в доісторичні часи, згідно з гіпотезою парейдолії обличчя.

Автори дослідження кажуть, що цей камінь може являти собою одну з найдавніших відомих абстракцій людського обличчя в доісторичні часи Фото: IFLS

Парейдолія належить до психологічного процесу, за допомогою якого людський розум природним чином налаштований на виявлення знайомих рис у повсякденних предметах. Явище парейдолії обличчя стосується нашої схильності впізнавати обличчя щоразу, коли ми бачимо пару плям або ліній, розміщених як очі та рот.

Дослідники припускають, що неандертальський художник міг намагатися зобразити обличчя на камені, адже він міг бачити, що деякі особливості дійсно нагадують обличчя.

Хоча вчені й не роблять жодних остаточних заяв, вони дійшли висновку, що не можна виключати можливість того, що і Homo sapiens, і Homo neanderthalensis мали схожі здібності до інтерпретації парейдолії обличчя.

Неандертальці мали зріст 160-165 см, але у них була міцніша статура, ніж у нас Фото: BBC

Що ми знаємо про неандертальців?

Неандертальці з'явилися приблизно 400 000 років тому і вимерли приблизно 40 000 років тому.

Неандертальці жили на території Європи, Близького Сходу та Центральної Азії.

Неандертальці мали зріст 160-165 см, але мали міцнішу статуру, ніж у нас. Також вони мали потужні надбрівні дуги та широкий ніс.

Неандертальці створювали складні кам'яні інструменти, використовували вогонь, будували сховки та були хорошими мисливцями на мамонтів.

Неандертальці ховали своїх мертвих, що свідчить про символічне мислення. Також вони створювали найпростіші наскельні малюнки.

Неандертальці співіснували з сучасними людьми протягом тисяч років і схрещувалися з ними.

Від 1% до 4% ДНК сучасних людей має неандертальське походження.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли останки одного з останніх неандертальців, який був частиною невеликої групи, що жила 42-52 тис. років тому.

Також Фокус писав про те, що вхід у підземний світ приховував артефакти зниклого народу. Під час дослідження печери високо в горах Мексики спелеологи подумали, що знайшли купу звичайного сміття. Але з'ясувалося, що там знаходяться артефакти, які використовували представники маловідомого народу у своїх ритуалах понад 500 років тому.