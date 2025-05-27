Названо единственное существо в мире, которое носит "прожектор" на морде: зачем это ему

Новое исследование обнаружило загадочные «природные фонари» на морде причудливого краба — подобные структуры и ранее встречались ученым, однако никогда прежде их не находили на внешней стороне животных.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

В мангровых зарослях Сингапура обитает весьма необычное животное: полосатый краб Parasesarma eumolpe поражает воображение обилием цветов. Но теперь ученые сделали невероятное открытие о том, как часть этого окраса помогает им общаться.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самый необычный краб в мире

Исследование показывает, что представители этого вида крабов подают световые сигналы с помощью того, что по сути является чем-то средним между бровями и усами. Не секрет, что цвета играют ключевую роль в общении животных. По сути, примеры визуальной сигнализации можно встретить буквально повсюду: от камуфляжа до полового отбора и апосематизма, когда животные рекламируют свою ядовитость или неприятный вкус, нося яркую окраску.

Каждый раз, когда животное отличается какими-то физическими особенностями, ученые стремятся узнать две вещи: что они говорят и каким именно образом?

Тайна "прожектора" на голове краба

В новом исследовании ученые отправились в экспедицию мангровыми лесами в Сингапуре. Они были поражены пигментированными полосами на лице этих крабов и тем, насколько ярко они смотрелись даже на их глаза.

Предыдущие исследования уже обнаружили несколько любопытных фактов относительно странного "прожектора" на голове краба. Во-первых, существуют половые различия: у самцов отражается больше синего цвета, чем у самок. Во-вторых, пигменты, вероятно, связаны с рационом питания крабов, а потому животные тускнеют, когда голодают. Это интересно, поскольку может быть признаком текущего состояния здоровья краба.

Однако предыдущее исследование так и не смогло объяснить анатомическую основу исключительной яркости лицевых полос, которую ученые наблюдали в полевых условиях. Понимание механизма этой яркости, потенциально микро- или макроморфологических особенностей, может помочь в определении функции лицевых полос крабов.

Таким образом ученые надеются выяснить, используют ли крабы свои "прожекторы" для общения с сородичами или для других целей. Также считается, что понимание этого процесса может пролить свет на эволюцию животных.

Сигнальное поведение крабов Parasesarma eumolpe. Сканирующее электронное микрографическое изображение поперечного сечения лицевой полосы (обозначено белой стрелкой) показывает ее вогнутую макроструктуру (и отсутствие микроструктуры) Фото: Ecology

Тайна крабов с "прожекторами" раскрыта

В новом исследовании ученые попытались выяснить это, переместив в лабораторию несколько крабов. Животных поместили в холодную воду, что помогло удерживать их неподвижно в течение достаточно долгого времени. Ученые также смогли рассмотреть, что происходило, когда на их лица направлялся свет, особенно эти такие интригующие цветные полосы.

Наблюдения показали, что крабы устроили настоящее шоу, выстрелив узконаправленным лучом, который попадал прямо в глазные яблоки другому крабу, находившемуся на расстоянии от 5 до 50 сантиметров. Когда они проверили, как крабы реагируют на изображения других крабов, они увидели, что их больше привлекают крабы с самыми яркими полосами и цветами, которые отражают их собственные. Предполагается, что это важно в контексте конкуренции и соперничества.

По словам авторов исследования, они также обнаружили, что вогнутая макроструктура этих полос действует аналогично отражателю фары, увеличивая их видимую яркость в том же диапазоне углов, которые являются оптимальными для передачи сигналов между двумя крабами. В то же время сканирующая электронная микроскопия также не выявила радужности или структурной окраски. Более того, ученые считают, что эти лицевые полосы являются первым примером фокусирующих свет внешних макросигнальных структур у животных.

Отметим, что подобное использование света также наблюдается у кошек и крокодилов, однако отражающие поверхности у них находятся внутри тела, а вовсе не в глазах.

Ранее Фокус писал о том, что эволюция не может остановиться с экспериментами над крабами.