Названо єдину істоту у світі, яка носить "прожектор" на морді: навіщо це їй

Нове дослідження виявило загадкові "природні ліхтарі" на морді химерного краба — подібні структури й раніше зустрічалися вченим, проте ніколи раніше їх не знаходили на зовнішній стороні тварин.

Related video

Про це пише IFLScience.

У мангрових заростях Сінгапуру мешкає вельми незвичайна тварина: смугастий краб Parasesarma eumolpe вражає уяву великою кількістю квітів. Але тепер вчені зробили неймовірне відкриття про те, як частина цього забарвлення допомагає їм спілкуватися.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найнезвичайніший краб у світі

Дослідження показує, що представники цього виду крабів подають світлові сигнали за допомогою того, що по суті є чимось середнім між бровами й вусами. Не секрет, що кольори відіграють ключову роль у спілкуванні тварин. По суті, приклади візуальної сигналізації можна зустріти буквально всюди: від камуфляжу до статевого добору та апосематизму, коли тварини рекламують свою отруйність або неприємний смак, носячи яскраве забарвлення.

Щоразу, коли тварина вирізняється якимись фізичними особливостями, вчені прагнуть дізнатися про дві речі: що вони говорять і яким саме чином?

Таємниця "прожектора" на голові краба

У новому дослідженні вчені вирушили в експедицію мангровими лісами в Сінгапурі. Вони були вражені пігментованими смугами на обличчі цих крабів і тим, наскільки яскраво вони виглядали навіть на їхніх очах.

Попередні дослідження вже виявили кілька цікавих фактів щодо дивного "прожектора" на голові краба. По-перше, існують статеві відмінності: у самців відбивається більше синього кольору, ніж у самок. По-друге, пігменти, ймовірно, пов'язані з раціоном крабів, а тому тварини тьмяніють, коли голодують. Це цікаво, оскільки може бути ознакою поточного стану здоров'я краба.

Однак попереднє дослідження так і не змогло пояснити анатомічну основу виняткової яскравості лицьових смуг, яку вчені спостерігали в польових умовах. Розуміння механізму цієї яскравості, потенційно мікро- або макроморфологічних особливостей, може допомогти у визначенні функції лицьових смуг крабів.

У такий спосіб учені сподіваються з'ясувати, чи використовують краби свої "прожектори" для спілкування з родичами або для інших цілей. Також вважається, що розуміння цього процесу може пролити світло на еволюцію тварин.

Сигнальна поведінка крабів Parasesarma eumolpe. Скануюче електронне мікрографічне зображення поперечного перерізу лицьової смуги (позначено білою стрілкою) показує її увігнуту макроструктуру (і відсутність мікроструктури) Фото: Ecology

Таємницю крабів із "прожекторами" розкрито

У новому дослідженні вчені спробували з'ясувати це, перемістивши в лабораторію кілька крабів. Тварин помістили в холодну воду, що допомогло утримувати їх нерухомо протягом досить довгого часу. Вчені також змогли розглянути, що відбувалося, коли на їхні обличчя спрямовувалося світло, особливо ці такі інтригуючі кольорові смуги.

Спостереження показали, що краби влаштували справжнє шоу, вистріливши вузькоспрямованим променем, який потрапляв прямо в очні яблука іншому крабу, який перебував на відстані від 5 до 50 сантиметрів. Коли вони перевірили, як краби реагують на зображення інших крабів, вони побачили, що їх найбільше приваблюють краби з найяскравішими смугами та кольорами, що відображають їхні власні. Передбачається, що це важливо в контексті конкуренції та суперництва.

За словами авторів дослідження, вони також виявили, що увігнута макроструктура цих смуг діє аналогічно відбивачу фари, збільшуючи їхню видиму яскравість у тому самому діапазоні кутів, що є оптимальними для передачі сигналів між двома крабами. Водночас скануюча електронна мікроскопія також не виявила райдужності або структурного забарвлення. Ба більше, вчені вважають, що ці лицьові смуги є першим прикладом зовнішніх макросигнальних структур у тварин, що фокусують світло.

Зазначимо, що подібне використання світла також спостерігається у кішок і крокодилів, однак поверхні, що відбивають світло, у них розташовані всередині тіла, а зовсім не в очах.

Раніше Фокус писав про те, що еволюція не може зупинитися з експериментами над крабами.