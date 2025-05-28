20 000 лет назад люди изготавливали орудия из костей крупнейшего животного в мире: о ком речь

В новом исследовании ученые обнаружили доисторические каменные оружия, являющиеся свидетельством периода, когда наш вид начал эволюционировать на более высокий уровень интеллекта. Это позволило создавать орудия из костей крупнейшего животного.

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Об этом говорится в журнале Nature Communications, пишет Popular Science.

Доисторические каменные орудия являются одними из древнейших и важнейших свидетельств того времени, когда люди начали эволюционировать на следующий уровень интеллекта. Многие из этих орудий были сделаны из костей животных, в том числе крупнейших животных на Земле.

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Результаты нового исследования показали, что люди, жившие на планете около 20 000 лет назад, могли создавать орудия из китовых костей. Открытие не только добавляет больше информации к истории использования инструментов ранним человеком, но и дает представление об экологии древних китов.

По словам соавтора исследования, археолога из Университета Тулузы имени Жана Жореса во Франции Жан-Марка Петильона, то, что люди часто посещали морское побережье и использовали его ресурсы, вероятно, так же старо, как и само человечество. Существуют свидетельства того, что киты питались падалью на месте Дунго 5 в Анголе, датируемом 1 миллионом лет.

Ресурс для различных инструментов

Для древних людей, живших в прибрежных районах, крепкие кости крупных китов потенциально являлись отличным ресурсом для различных инструментов. Однако ученые отмечают, что многие доисторические прибрежные археологические памятники хрупкие и подвержены риску повышения уровня Мирового океана, что значительно усложняет реконструкцию прошлых взаимодействий между морскими млекопитающими и людьми.

Авторы исследования отмечают, что образцы орудий были датированы периодом от 20 000 до 16 000 лет до настоящего времени — задолго до изобретения сельского хозяйства. Известно, что в течение этого периода времени все человеческие группы в мире вели жизнь кочевых охотников-собирателей. С точки зрения климата это последняя часть последнего оледенения — климат планеты был значительно прохладнее, чем сегодня.

Более холодный климат привел к тому, что уровень моря был примерно на 91 метр ниже, чем сегодня. Это привело к тому, что сегодня у ученых попросту нет возможности обнаружить прямые доказательства существования человеческих поселений на берегу, поскольку подъем уровня моря уничтожил их.

Это привело к тому, что люди палеолита исторически считались охотниками, обитавшими на суше. Те, кто живет в современной Западной Европе, охотились на благородных оленей, северных оленей, бизонов, лошадей и козерогов. Хотя они и охотились на суше, за последние 20 лет появляется все больше доказательств того, что они также использовали палеолитическое побережье. Теперь новое исследование добавляет к этому списку крупнейших животных на планете — китов.

Фрагмент наконечника снаряда из скального убежища Дюрюти Фото: Alexandre Lefebvre

Древние гиганты

В новом исследовании ученые проанализировали 83 костяных орудия, раскопанных на участках вокруг Бискайского залива в Испании, и 90 дополнительных костей, обнаруженных в пещере Санта-Каталина в Испании. Команда использовала масс-спектрометрию и радиоуглеродное датирование, что позволило определить, к какому виду принадлежат кости. Ученые также смогли оценить возраст образцов.

Результаты указывают на то, что кости принадлежат минимум пяти видам крупных китов, в том числе:

кашалоты;

финвалы;

синие киты;

серые киты;

гладкие киты или гренландские киты.

Авторы исследования отмечают, что последние два вида на самом деле неразличимы с помощью этой техники. Самые старые образцы китов датируются примерно 19 000–20 000 лет назад, что представляет собой одно из самых ранних известных свидетельств того, что люди использовали останки китов для изготовления инструментов. Некоторые из наконечников китовых костей сами по себе были более 38 сантиметров в длину.

Отметим, что большинство предметов из китовой кости — это наконечники снарядов и части охотничьего снаряжения. Они могут быть очень длинными и толстыми и, вероятно, насаживались на снаряды в стиле копий, а не на стрелы. Ученые считают, что древние люди предпочитали китовые кости другим материалам из-за их размеров.

Фрагмент наконечника снаряда из пещеры Истюриц (Атлантические Пиренеи, Франция), изготовленный из кости гладкого или гренландского кита, датируемый 17 300–16 700 лет назад Фото: Jean-Marc Pétillon

Богатство земного океана

Большинство этих видов китов, выявленных в этом исследовании, по сей день встречаются в Бискайском заливе и северо-восточной части Северной Атлантики. Однако серые киты в настоящее время в основном ограничены северной частью Тихого океана и Арктикой. Дополнительные химические данные из инструментов также свидетельствуют о том, что привычки питания древних китов немного отличались от тех, что живут сегодня.

Ученые пришли к выводу, что киты, обитающие в древнем океане, питались иначе, однако остались такими же до наших дней, несмотря на то, что окружающая среда сильно изменилась за тысячи лет. Команда также пришла к выводу, что древние люди не вели активной охоты на китов. Методы, применявшиеся в то время, не позволяли людям охотиться на кашалотов, синих китов или финвалов, и команда полагает, что эти популяции использовали китовые берега, чтобы собирать кости для инструментов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли самые интимные моменты жизни китов.