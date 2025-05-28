20 000 років тому люди виготовляли знаряддя з кісток найбільшої тварини у світі: про кого йдеться

У новому дослідженні вчені виявили доісторичну кам'яну зброю, що є свідченням періоду, коли наш вид почав еволюціонувати на вищий рівень інтелекту. Це дало змогу створювати знаряддя з кісток найбільшої тварини.

Related video

Про це йдеться в журналі Nature Communications, пише Popular Science.

Доісторичні кам'яні знаряддя є одними з найдавніших і найважливіших свідчень того часу, коли люди почали еволюціонувати на наступний рівень інтелекту. Багато з цих знарядь було зроблено з кісток тварин, зокрема найбільших тварин на Землі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати нового дослідження показали, що люди, які жили на планеті близько 20 000 років тому, могли створювати знаряддя з китових кісток. Відкриття не тільки додає більше інформації до історії використання інструментів ранньою людиною, а й дає уявлення про екологію стародавніх китів.

За словами співавтора дослідження, археолога з Університету Тулузи імені Жана Жореса у Франції Жан-Марка Петільона, те, що люди часто відвідували морське узбережжя та використовували його ресурси, ймовірно, таке саме старе, як і саме людство. Існують свідчення того, що кити харчувалися падлом на місці Дунго 5 в Анголі, датованому 1 мільйоном років.

Ресурс для різних інструментів

Для стародавніх людей, які жили в прибережних районах, міцні кістки великих китів потенційно були чудовим ресурсом для різних інструментів. Однак учені зазначають, що багато доісторичних прибережних археологічних пам'яток крихкі та схильні до ризику підвищення рівня Світового океану, що значно ускладнює реконструкцію минулих взаємодій між морськими ссавцями й людьми.

Автори дослідження зазначають, що зразки знарядь були датовані періодом від 20 000 до 16 000 років до теперішнього часу — задовго до винаходу сільського господарства. Відомо, що протягом цього періоду часу всі людські групи у світі вели життя кочових мисливців-збирачів. З погляду клімату це остання частина останнього заледеніння — клімат планети був значно прохолоднішим, ніж сьогодні.

Холодніший клімат призвів до того, що рівень моря був приблизно на 91 метр нижчим, ніж сьогодні. Це призвело до того, що сьогодні у вчених просто немає можливості виявити прямі докази існування людських поселень на березі, оскільки підйом рівня моря знищив їх.

Це призвело до того, що люди палеоліту історично вважалися мисливцями, що жили на суші. Ті, хто живе в сучасній Західній Європі, полювали на благородних оленів, північних оленів, бізонів, коней і козорогів. Хоча вони та полювали на суходолі, за останні 20 років з'являється все більше доказів того, що вони також використовували палеолітичне узбережжя. Тепер нове дослідження додає до цього списку найбільших тварин на планеті — китів.

Фрагмент наконечника снаряда зі скельного сховища Дюрюті Фото: Alexandre Lefebvre

Стародавні гіганти

У новому дослідженні вчені проаналізували 83 кістяні знаряддя, розкопані на ділянках навколо Біскайської затоки в Іспанії, і 90 додаткових кісток, виявлених у печері Санта-Каталіна в Іспанії. Команда використовувала мас-спектрометрію і радіовуглецеве датування, що дало змогу визначити, до якого виду належать кістки. Вчені також змогли оцінити вік зразків.

Результати вказують на те, що кістки належать щонайменше п'яти видам великих китів, зокрема:

кашалоти;

фінвали;

сині кити;

сірі кити;

гладкі кити або гренландські кити.

Автори дослідження зазначають, що останні два види насправді неможливо розрізнити за допомогою цієї техніки. Найстаріші зразки китів датуються приблизно 19 000-20 000 років тому, що є одним з найбільш ранніх відомих свідчень того, що люди використовували останки китів для виготовлення інструментів. Деякі з наконечників китових кісток самі по собі були понад 38 сантиметрів у довжину.

Зазначимо, що більшість предметів із китової кістки — це наконечники снарядів і частини мисливського спорядження. Вони можуть бути дуже довгими й товстими та, ймовірно, насаджувалися на снаряди в стилі списів, а не на стріли. Вчені вважають, що стародавні люди надавали перевагу китовим кісткам над іншими матеріалами через їхні розміри.

Фрагмент наконечника снаряда з печери Істюріц (Атлантичні Піренеї, Франція), виготовлений із кістки гладкого або гренландського кита, що датується 17 300-16 700 років тому Фото: Jean-Marc Pétillon

Багатство земного океану

Більшість цих видів китів, виявлених у цьому дослідженні, донині зустрічаються в Біскайській затоці та північно-східній частині Північної Атлантики. Однак сірі кити зараз в основному обмежені північною частиною Тихого океану й Арктикою. Додаткові хімічні дані з інструментів також свідчать про те, що звички харчування стародавніх китів трохи відрізнялися від тих, що живуть сьогодні.

Учені дійшли висновку, що кити, які мешкають у стародавньому океані, харчувалися інакше, проте залишилися такими ж до наших днів, попри те, що навколишнє середовище сильно змінилося за тисячі років. Команда також дійшла висновку, що стародавні люди не вели активного полювання на китів. Методи, що застосовувалися в той час, не дозволяли людям полювати на кашалотів, синіх китів або фінвалів, і команда вважає, що ці популяції використовували китові береги, щоб збирати кістки для інструментів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли найінтимніші моменти життя китів.