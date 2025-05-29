Названо то, что может спасти Землю и быстрее, чем мы предполагали: это действительно работает

Исследователи только что обнаружили и подтвердили, что Мировой океан может восстановиться с невероятной скоростью и в такой степени, что мы едва ли могли бы это представить. Исследователи только что подтвердили свою теорию.

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Об этом пишет IFLScience.

Папаханаумокуакеа (Papahānaumokuākea) — одна из крупнейших морских заповедных зон в мире и первая возможность в этом столетии стать свидетелями того, что происходит, когда люди защищают большие части океана.

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Предыдущие исследования уже показали, что охрана даже небольших участков океана от разрушительных практик, таких как донное траление, может позволить экосистемам восстановиться. Однако этого недостаточно для мигрирующих видов, таких как китовые акулы, китообразные и тунец.

Мировой океан способен восстановиться

Ранее утверждалось, что крупномасштабные морские заповедные зоны для мигрирующих видов просто не сработают, но теперь история Папаханаумокуакеа разрушила это предположение. Результаты исследований показывают, что морская заповедная зона на самом деле дала желтоперому тунцу безопасное место для размножения, а по мере распространения ученые зафиксировали рост популяции в прилегающих районах на невероятные 54%.

Это явление известно как перелив и лежит в основе важного сообщения о том, что защита морских местообитаний работает и вовсе не является противником рыболовства. В действительности же все меры направлены на то, чтобы создавать более здоровый океан, в котором больше рыбы.

По словам морского эколога Энрика Сала, эти охраняемые территории в действительности развеивают миф о том, что люди не могут защитить больше океана, так как это навредит рыболовной промышленности. В действительности же результаты указывают на то, что злейший враг рыболовства — чрезмерный вылов рыбы, а вовсе не охраняемые территории. Более того, ученые считают, что именно охраняемые территории имеют ключевое значение для будущего и отрасли; они также чрезвычайно важны для пополнения остальной части океана и обеспечения того, чтобы у людей была рыба, которую можно ловить и потреблять в будущем.

Ежегодно возвращаются 14 миллионов темноспинных альбатросов Фото: Toby Nowlan

Чем полезны охраняемые зоны в океане

Когда человечество выделяет участки на суше и выделяют их для сохранения, последствия, как правило, более ограничены. Напротив, когда мы защищаем участки океана, выгоды просачиваются в остальные окружающие воды.

Для Папаханаумокуакеа ключевым маркером здоровья была птица моли, также известная как темноспинный альбатрос (Phoebastria immutabilis). Эти птицы известны тем, что создают пару на всю жизнь и являются одними из самых долгоживущих птиц на планете.

Представителей этого вида также называют провидцами, а их домом считается весь Тихий океан, однако для размножения темноспинным альбатросам требуются участки суши. Старейшины и гавайские рыбаки возглавили движение за лучшую защиту этих мест гнездования, и это привело к тому, что моли прошел путь от почти полного исчезновения до крупнейшей колонии альбатросов в мире, куда ежегодно возвращаются 14 миллионов морских птиц.

В результате история восстановления Папаханаумокуакеа является примером того, как масштабно и быстро на самом деле может восстановиться Мировой океан, если люди дадут ему немного времени.

Перспективы сохранения океана

Донный трал был изобретен около 700 лет назад в Великобритании и с тех пор разрывает дно океана. Донное траление также затронуло 3% океана, которые в настоящее время классифицируется как морская охраняемая территория. К счастью, ученые считают, что ситуация может измениться.

Предыдущие исследования уже показали изменения и увеличение морской жизни в охраняемых зонах всего за три года. Ученые также наблюдали, как места из деградировавших превращались в полностью нетронутые всего за 10 лет, а первые изменения были заметны уже в течение первых нескольких лет.

Ранее Фокус писал о том, что одни из самых грозных хищников в океане удивили ученых: неожиданно поделились едой.