Названо те, що може врятувати Землю і швидше, ніж ми припускали: це дійсно працює

Дослідники щойно виявили та підтвердили, що Світовий океан може відновитися з неймовірною швидкістю і такою мірою, що ми навряд чи могли б це уявити. Дослідники щойно підтвердили свою теорію.

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Про це пише IFLScience.

Папаханаумокуакеа (Papahānaumokuākea) — одна з найбільших морських заповідних зон у світі та перша можливість у цьому столітті стати свідками того, що відбувається, коли люди захищають великі частини океану.

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Попередні дослідження вже показали, що охорона навіть невеликих ділянок океану від руйнівних практик, як-от донне тралення, може дозволити екосистемам відновитися. Однак цього недостатньо для мігруючих видів, таких як китові акули, китоподібні та тунець.

Світовий океан здатний відновитися

Раніше стверджувалося, що великомасштабні морські заповідні зони для видів, що мігрують, просто не спрацюють, але тепер історія Папаханаумокуакеа зруйнувала це припущення. Результати досліджень показують, що морська заповідна зона насправді дала жовтоперому тунцю безпечне місце для розмноження, а в міру поширення вчені зафіксували зростання популяції в прилеглих районах на неймовірні 54%.

Це явище відоме як перелив і лежить в основі важливого повідомлення про те, що захист морських середовищ існування працює і зовсім не є противником рибальства. Насправді ж усі заходи спрямовані на те, щоб створювати більш здоровий океан, в якому більше риби.

За словами морського еколога Енріка Сала, ці території, що охороняються, насправді розвіюють міф про те, що люди не можуть захистити більше океану, оскільки це зашкодить риболовецькій промисловості. Насправді ж результати вказують на те, що найлютіший ворог рибальства — надмірний вилов риби, а зовсім не охоронювані території. Ба більше, вчені вважають, що саме території, що охороняються, мають ключове значення для майбутнього і галузі; вони також надзвичайно важливі для поповнення решти океану і забезпечення того, щоб люди мали рибу, яку можна ловити й споживати в майбутньому.

Щороку повертаються 14 мільйонів темноспинних альбатросів Фото: Toby Nowlan

Чим корисні охоронні зони в океані

Коли людство виділяє ділянки на суходолі та виділяють їх для збереження, наслідки, як правило, більш обмежені. Навпаки, коли ми захищаємо ділянки океану, вигоди просочуються в інші навколишні води.

Для Папаханаумокуакеа ключовим маркером здоров'я була пташка молі, також відома як темноспинний альбатрос (Phoebastria immutabilis). Ці птахи відомі тим, що створюють пару на все життя і є одними з найбільш довгоживучих птахів на планеті.

Представників цього виду також називають провидцями, а їхньою домівкою вважається увесь Тихий океан, проте для розмноження темноспинним альбатросам потрібні ділянки суші. Старійшини та гавайські рибалки очолили рух за кращий захист цих місць гніздування, і це призвело до того, що молі пройшов шлях від майже повного зникнення до найбільшої колонії альбатросів у світі, куди щороку повертаються 14 мільйонів морських птахів.

У результаті історія відновлення Папаханаумокуакеа є прикладом того, як масштабно і швидко насправді може відновитися Світовий океан, якщо люди дадуть йому трохи часу.

Перспективи збереження океану

Донний трал був винайдений близько 700 років тому у Великій Британії та відтоді розриває дно океану. Донне тралення також зачепило 3% океану, які наразі класифікуються як морська охоронна територія. На щастя, вчені вважають, що ситуація може змінитися.

Попередні дослідження вже показали зміни та збільшення морського життя в охоронюваних зонах лише за три роки. Вчені також спостерігали, як місця з тих, що деградували, перетворювалися на повністю незаймані лише за 10 років, а перші зміни були помітними вже протягом перших кількох років.

Раніше Фокус писав про те, що одні з найгрізніших хижаків в океані здивували вчених: несподівано поділилися їжею.