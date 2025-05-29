Вовсе не "паршивая овца" в стаде: ученые назвали самый милый вид в мире

Животный мир полон невероятно милых созданий, от очаровательных красных панд до откровенно смешных мордашек квокк. Но миловидность встречается не только в дикой природе, некоторые одомашненные виды также могут похвастаться ей.

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Об этом пишет IFLScience.

Теперь исследователи назвали один из наиболее миловидных вид овец в мире — это валлийская черноносая овца.

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Где появились валлийские черноносые овцы?

Этот вид родом из верхнего региона Вале в Швейцарии — изначально вид выращивался ради мяса и шерсти. Предполагается, что порода впервые появилась в 15 веке. В течение многих лет предпринимались попытки скрещивания овец, чтобы улучшить качество их мяса и шерсти, в частности с австралийскими овцами породы саутдаун, но эти попытки не увенчались успехом.

Исследователи также зафиксировали уничтожение популяции в 1930-х и 1940-х годов — причиной стали такие болезни, как туберкулез и бруцеллез. Несмотря на различные проблемы с породой и различные попытки скрещивания, в 1962 году порода была официально признана, а в 1964 году они были добавлены в Швейцарскую ассоциацию овцеводства.

Самая милая овца в мире

Валлийские черноносые овцы широко известны как "самые милые овцы в мире" и отличаются черными мордами, кудрявым мехом и черными пятнами на коленях и лодыжках. Ягнята этого вида невероятно милые, а взрослые особи могут достигать в высоту 72-78 сантиметров, а самцы вырастают до 7583 сантиметров. Вес взрослых особей достигает от 70 до 90 кг у самок и от 80 до 125 кг у самцов.

Валлийские черноносые считаются выставочной породы, поэтому у них есть стандарт породы, как и у выставочных собак. Среди этих характеристик:

спиральные рога;

широкая глубокая грудь;

хорошо выпуклые ребра.

Общество валлийских овец черноносых (VBSS) было создано в США в 2017 году для ведения реестра овец в стране и продвижения породы. Известно, что порой ягнята рождаются с обратной окраской или белым окрасом с черными пятнами по всему телу.

Как и большинство овец, эта порода в основном питается травой, но, как говорят эксперты, испытывает особую любовь к травам. Тем, кто ищет своего собственного черноносого придется заплатить довольно высокую цену: около 1300–20 000 долларов США за родословную.

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