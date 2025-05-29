Зовсім не "паршива вівця" у стаді: вчені назвали наймиліший вид у світі

Тваринний світ сповнений неймовірно милих створінь, від чарівних червоних панд до відверто смішних мордочок квок. Але миловидність зустрічається не тільки в дикій природі, деякі одомашнені види також можуть похвалитися нею.

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Про це пише IFLScience.

Тепер дослідники назвали один із найбільш миловидних видів овець у світі — це валлійська чорноноса вівця.

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Де з'явилися валлійські чорноносі вівці?

Цей вид родом із верхнього регіону Вале у Швейцарії — спочатку його вирощували заради м'яса і вовни. Передбачається, що порода вперше з'явилася в 15 столітті. Протягом багатьох років робилися спроби схрещування овець, щоб поліпшити якість їхнього м'яса і вовни, зокрема з австралійськими вівцями породи саутдаун, але ці спроби не увінчалися успіхом.

Дослідники також зафіксували знищення популяції в 1930-х і 1940-х років — причиною стали такі хвороби, як туберкульоз і бруцельоз. Попри різні проблеми з породою і різні спроби схрещування, 1962 року породу було офіційно визнано, а 1964 року їх було додано до Швейцарської асоціації вівчарства.

Наймиліша вівця у світі

Валлійські чорноносі вівці широко відомі як "наймиліші вівці у світі" і вирізняються чорними мордами, кучерявим хутром і чорними плямами на колінах і щиколотках. Ягнята цього виду неймовірно милі, а дорослі особини можуть досягати у висоту 72-78 сантиметрів, а самці виростають до 7583 сантиметрів. Вага дорослих особин сягає від 70 до 90 кг у самок і від 80 до 125 кг у самців.

Валлійські чорноносі вважаються виставковою породою, тому у них є стандарт породи, як і у виставкових собак. Серед цих характеристик:

спіральні роги;

широкі глибокі груди;

добре опуклі ребра.

Товариство валлійських овець чорноносих (VBSS) було створено в США 2017 року для ведення реєстру овець у країні та просування породи. Відомо, що часом ягнята народжуються зі зворотним забарвленням або білим забарвленням із чорними плямами по всьому тілу.

Як і більшість овець, ця порода в основному харчується травою, але, як кажуть експерти, відчуває особливу любов до трав. Тим, хто шукає свого власного чорноносого доведеться заплатити досить високу ціну: близько 1300-20 000 доларів США за родовід.

Раніше Фокус писав про те, що вчені випробували на вівцях біонічні очі: люди будуть наступними.